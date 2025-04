Vereador Zemar cobra do governo Gladson informações sobre a obra da ponte do anel viário e ponto de internet no Hospital de Brasileia

Durante a sessão que aconteceu na manhã desta terça-feira (15), na Câmara de vereadores do município de Brasileia, o vereador Zemar Jerônimo decidiu fazer algumas reivindicações com pedidos de esclarecimentos a respeito de obras não entregues, como por exemplo, a do anel viário que encontra-se palizada após as operações da Polícia Federal contra o governador Gladson Cameli.

A obra da nova ponte sobre o Rio Acre que foi iniciada em junho de 2021 pelo governo de Gladson Cameli, por meio do Deracre, teve a obra paralisada por suspeita de corrupção. Agora está prestes a ser julgado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, pelos inquéritos da Operação Ptolomeu.

Em seu pronunciamento, o vereador Zemar questionou se seria necessário passar quatro eleições para que o anel viário de Brasileia seja concluída e entregue à população. As obras do anel viário tiveram início no começo do primeiro mandato de governador de Gladson, que mesmo sendo acusado de ser chefe de organização criminosa que desviou milhões dos cofres públicos do Acre, conseguiu, com expressiva votação, ser reeleito pelo povo.

Agora, a eleição para senado já se aproxima, o governador almeja a vaga e o anel viário não é entregue para a população: “isso é uma falta de respeito com a população dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, sinceramente, nós somos políticos mas este tipo de comportamento desses políticos dá nojo. Como é que trata uma sociedade, uma comunidade, um município desse jeito?”, desabafou o vereador Zemar.

Além da reivindicação sobre o anel viário, o vereador Zemar se estendeu para fazer reivindicações para a saúde. O parlamentar solicitou que o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, por meio do secretário Pedro Pascoal para que viabilize a instalação de um ponto aberto de internet no Hospital Regional do Alto Acre.

De acordo com o parlamentar, muitas reclamações estão sendo feitas por acompanhantes de pacientes do hospital, pois ao chegarem na Unidade, perdem completamente o contato com o resto do mundo. Zemar afirma que esteve na Hospital conversando com a gerência e foi informado que o próprio corpo de funcionários sofrem com esta situação: “Até o corpo funcional sofre com isso. Em cada departamento tem um sinal próprio e ruim, que inclusive são pagos por eles. Tu já pensou?! Um hospital de um porte deste do Alto Acre, não ter um sinal de internet, é um absurdo!”, concluiu.