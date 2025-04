Vereador Kamai cobra honestidade do prefeito Bocalom sobre casas populares: “Essas casas construídas em Rio Branco são do governo Lula”

Vereador André Kamai e o Prefeito Tião Bocalom – Fotos: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) chamou a atenção para a falta de reconhecimento do prefeito em relação aos investimentos do Governo Federal na política habitacional da capital Rio Branco.

A crítica de Kamai gira em torno do que chamou de “vaidade desmedida” do gestor municipal, que insiste em assumir como próprias as obras e programas custeados majoritariamente pelo governo do presidente Lula. “Essas casas que estão sendo construídas em Rio Branco são todas fruto de investimento federal. Se dependesse da promessa das ‘mil e uma casas’ do prefeito, o povo continuaria só na espera”, ironizou o parlamentar.

Os números comprovam a presença do Governo Federal no Acre. São mais de 3 mil unidades habitacionais já aprovadas no estado, além de centenas em execução em bairros como Rosalinda (250 casas), Bom Sucesso (64), Rui Lino (16), Santo Afonso I e II (197), Israel Lira (128), Tucumã (16), entre outros. Também destacou as obras em andamento na Cidade do Povo, onde mais de 500 moradias já estão em construção.

“O prefeito diz que é um convênio, mas não é. A única obrigação da Prefeitura é urbanizar a área — algo que ele deveria fazer de qualquer forma. Se não fosse o Governo Federal, não haveria nem urbanização acontecendo”, apontou Kamai.

O vereador também questionou a sinceridade do gestor ao tratar da entrega das “mil e uma casas”, promessa já adiada por três vezes. “Agora ele diz que entrega em outubro… se Deus quiser. Ou seja, se não sair de novo, a culpa é de Deus. É um desrespeito com a população que já enfrentou mais de três alagações desde que essa promessa foi feita”, lamentou.

Por fim, Kamai reforçou que seu compromisso é com a verdade e com a população. “Não se trata de vaidade, mas de justiça. O povo precisa saber quem está, de fato, investindo em Rio Branco. E não é favor de ninguém — é uma conquista da sociedade que paga impostos e tem o direito à moradia digna.”