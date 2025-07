Vereador Eber Machado denuncia desperdício de R$ 140 milhões do prefeito Tião Bocalom no programa “Assalta Rio Branco”

Pacientes com Câncer Ficam Sem Tratamento no UNACON por Falta de Medicamentos – Foto: Facebook Gladson Cameli

Famílias de pacientes com câncer estão denunciando uma situação alarmante na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), em Rio Branco. A unidade, gerida pelo Governo de Gladson Cameli, está com os tratamentos de quimioterapia interrompidos devido à ausência de medicamentos fundamentais para o combate ao câncer.

A denúncia aponta que o problema já dura dias e atinge diretamente pacientes em tratamento, especialmente aqueles que vêm do interior do estado e dependem exclusivamente do SUS. Sem opção, muitos estão sendo obrigados a retornar para casa sem receber a medicação necessária.

“É inaceitável que, em pleno 2025, um paciente tenha o tratamento interrompido por falta de remédio. Isso não é só descaso, é uma sentença para quem já enfrenta uma batalha difícil. O tratamento oncológico não pode esperar”, desabafa a acompanhante C.S.S., que preferiu não se identificar.

O cenário é preocupante e expõe a fragilidade da gestão estadual da saúde. A quimioterapia exige regularidade e continuidade. A interrupção do tratamento representa um risco real de agravamento da doença e coloca vidas em perigo.

Além de ser uma violação do direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, essa situação reflete o abandono de quem mais precisa do Estado: os que lutam diariamente contra uma das doenças mais agressivas da atualidade.

A sociedade exige respostas imediatas. A vida dos pacientes oncológicos não pode ser negligenciada.

Num vídeo divulgado nas redes sociais a paciente oncológica Rachel Albuquerque faz um desabafo por esperar a meses por uma cirurgia na saúde estadual.

Veja o vídeo neste link: Colapso silencioso na oncologia pública