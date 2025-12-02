Vereador André Kamai desmascara gestão Bocalom e denuncia cortes de água em casas que sequer recebem abastecimento

Kamai denuncia incoerência e cobra suspensão imediata dos cortes de água em Rio Branco – Foto: Paulo Murilo/ Reprodução

O vereador André Kamai voltou a criticar duramente a gestão do prefeito Tião Bocalom após apresentar, ainda na semana passada, um requerimento pedindo a suspensão dos cortes de água na capital. Segundo ele, a Prefeitura pune quem não consegue pagar por um serviço que sequer é entregue de forma regular.

“É até uma ironia: não chega água na casa das pessoas, mas a Prefeitura está indo fazer cortes por conta de dívida de um serviço que ela não consegue prestar”, afirmou o parlamentar. Kamai também fez duras críticas ao fato de o presidente da Câmara ter se recusado a colocar o requerimento em pauta, impedindo que o debate avançasse.

A medida buscava evitar o corte no fornecimento até o fim do prazo do Refis, em 31 de dezembro — período em que muitas famílias aguardam o 13º salário para renegociar dívidas. “É punir as pessoas por um serviço que sequer chega até elas”, reforçou.

A incoerência da gestão fica ainda mais evidente diante das recentes denúncias de moradores da Sobral, que tiveram a água cortada mesmo sem receber abastecimento regular. O vereador aponta que a Prefeitura prefere agir com rigor contra a população, enquanto ignora o caos no sistema de fornecimento.

“Você que está com a água cortada, mesmo sem receber o serviço, conte comigo. Eu sigo na luta”, concluiu Kamai.