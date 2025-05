Vereador André Kamai denuncia prefeito Bocalom por multar e expulsar vendedores das praças do Conjunto Manoel Julião

Na última quarta feira , dia 30, o Juízo da 9ª Zona Eleitoral, que compreende a comarca de Bujari, designou audiência de instrução em continuidade no moldes dos dispositivos do art. 22 da LC 64/90 afim de colher a oitiva da testemunha Wemerson Gomes de Lima, filho de João Edivaldo Teles de Lima, reeleito prefeito de Bujari no pleito 2024 e para produção de outras provas, no processo que pede a cassação do Prefeito Padeiro e sua vice, a qual acontecerá no próximo dia 12 de Maio , às 09 : 00 horas, no Fórum Eleitoral de Rio Branco.

Na decisão, o Magistrado salienta a necessidade de coleta de provas em busca da verdade real, determinando a intimação do mesmo para a continuidade da audiência de instrução e julgamento.

A Representação foi protocolada ainda no ano de 2024, pelo Partido União Brasil, sob a alegação de que o Prefeito Padeiro, acompanhado de alguns candidatos a Vereador inclusive o atual Presidente da Câmara, Vereador Ramisson, procederam a maciça compra de votos, o que certamehte desequilibrou a eleição, já que o candidato derrotado, Michel Marques, ficou a apenas 57 votos da cadeira de Prefeito.

Segundo informações do representante do União Brasil no Município, o ex-prefeito Ronualdo Araújo, a compra de votos, legalmente conhecida como Captação Ilícitade Sufrágio, está mais que demonstrada, através de acervo probatório robusto e inconteste, figurando dentre as testemunhas o próprio filho do Prefeito Padeiro, que prestou declarações de forma espontânea em cartório e juntou vários comprovantes de transferências via PIX.

Vale salientar que a testemunha citada foi de fato arrolada no processo pelo união Brasil.

Um fato interessante para a elucidação dos fatos é que os Advogados do Prefeito Padeiro e sua Vice, no corpo da defesa apresentada não negam os fatos, se restringindo a dizer que as visitas aos eleitores foram de fato feitas, porém de forma republicanas, sem a oferta de qualquer dádiva, ou simples promessa. Afirmam, ainda, que as provas não são hábeis a embasar uma sentença de cassação de mandato, o que faz pressupor que os fatos ocorreram, porém não estão cabalmente provados.

Em consulta à peça de defesa do Prefeito Padeiro e de sua vice, constata-se que foi assinada pelos Procuradores do Município, o que demonstra pretensa ausência de proibidade no ato, já que a defesa no âmbito eleitoral é de caráter pessoal e está sendo patrocinada por Advogados Públicos, remunerados pelo erário. Essa situação demonstra o quanto o Prefeito é seu grupo não têm qualquer pudor em se utilizar da máquina pública em benefício próprio.

O Povo de Bujari aguarda com alta expectativa o desfecho dessa ação, de modo a verem a justiça ser feita, como forma de penalizar essa conduta cada mais mais crescente de se ganhar eleições com dinheiro, no caso, ao que tudo indica, dinheiro público.