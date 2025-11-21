Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Política Destaque

Vereador Aiache abandona servidores da saúde e se esconde enquanto categoria cobra PCCR prometido pelo governo Gladson

Publicados

21 de novembro de 2025

Política Destaque

Vereador Aiache some das lutas da saúde e expõe racha com aliados que o elegeram.

Meses depois da eleição municipal de 2024, o grupo que deu sustentação política à vitória do vereador Aiache (PP) já não existe mais. O rompimento, que ganhou força nos bastidores, agora aparece de forma pública e constrangedora: o vereador simplesmente não compareceu ao movimento que cobra do governo Gladson Cameli o cumprimento das promessas feitas aos servidores da saúde.

Aiache foi eleito com apoio direto da cúpula da Saúde, liderada pelo então secretário Pedro Pascoal, e com aval de parte expressiva dos sindicatos da categoria, lideranças como Adailton Cruz, Alesta Costa e Jean Lunier puxaram voto, defenderam o nome do vereador e bancaram sua campanha como alternativa combativa contra velhas práticas políticas. Hoje, porém, o cenário é o inverso: enquanto a categoria pressiona o governo por um PCCR decente, o vereador silencia.

Um servidor da saúde, que preferiu não se identificar, disse ao 3 de Julho Notícias que chegou a apoiar o vereador Aiache na eleição, acreditando que ele defenderia a categoria dentro e fora da Câmara. Hoje, porém, o sentimento entre muitos trabalhadores é de revolta. Segundo ele, “tem gente da saúde que não quer nem ver o vereador, porque se sentem traídos”. A ausência de Aiache nas mobilizações pelo PCCR e o alinhamento imediato ao secretário Pedro Pascoal foram interpretados como uma quebra de confiança imperdoável por parte de quem dedicou votos, mobilização e esperança ao agora silêncio do parlamentar.

O sindicalista que antes fazia discursos inflamados contra gestões petistas agora parece ter perdido a voz justamente quando seus próprios apoiadores mais precisam. De um lado, Jean, Adailton e Alesta cobram com veemência o secretário Pedro Pascoal e tentam poupar Gladson do desgaste. Do outro, Aiache se mantém fiel ao amigo secretário e ignora as mobilizações dos mesmos trabalhadores que garantiram sua ida à Câmara Municipal.

A escolha de Aiache proteger conveniências políticas e abandonar a pauta dos servidores, expôs o racha e deixou clara a mudança de prioridades. Interesses eleitorais para 2026 falam mais alto que compromissos de campanha. A categoria, que deu ao governador Gladson Cameli uma das maiores demonstrações de apoio da história recente, recebeu como resposta um banho de cuia do governo… e agora também do vereador que ajudou a eleger.

Para os servidores, fica a sensação amarga de terem sido usados como escada eleitoral. Para Aiache, fica a marca de quem começou a trajetória como sindicalista combativo e, ao chegar ao poder, esqueceu a luta que dizia defender.

Leia Também:  Julgamento de Gladson é remarcado e expõe a farsa política do governador: Léo Rosas desmonta celebração precoce do grupo de Cameli

Leia Também:  Gladson Cameli trai a saúde: governador abandona justamente a categoria que o reelegeu e agora tenta calar servidores na Justiça

