Política Destaque
Vereador Aiache abandona servidores da saúde e se esconde enquanto categoria cobra PCCR prometido pelo governo Gladson
Política Destaque
Vereador Aiache some das lutas da saúde e expõe racha com aliados que o elegeram.
Meses depois da eleição municipal de 2024, o grupo que deu sustentação política à vitória do vereador Aiache (PP) já não existe mais. O rompimento, que ganhou força nos bastidores, agora aparece de forma pública e constrangedora: o vereador simplesmente não compareceu ao movimento que cobra do governo Gladson Cameli o cumprimento das promessas feitas aos servidores da saúde.
Aiache foi eleito com apoio direto da cúpula da Saúde, liderada pelo então secretário Pedro Pascoal, e com aval de parte expressiva dos sindicatos da categoria, lideranças como Adailton Cruz, Alesta Costa e Jean Lunier puxaram voto, defenderam o nome do vereador e bancaram sua campanha como alternativa combativa contra velhas práticas políticas. Hoje, porém, o cenário é o inverso: enquanto a categoria pressiona o governo por um PCCR decente, o vereador silencia.
Um servidor da saúde, que preferiu não se identificar, disse ao 3 de Julho Notícias que chegou a apoiar o vereador Aiache na eleição, acreditando que ele defenderia a categoria dentro e fora da Câmara. Hoje, porém, o sentimento entre muitos trabalhadores é de revolta. Segundo ele, “tem gente da saúde que não quer nem ver o vereador, porque se sentem traídos”. A ausência de Aiache nas mobilizações pelo PCCR e o alinhamento imediato ao secretário Pedro Pascoal foram interpretados como uma quebra de confiança imperdoável por parte de quem dedicou votos, mobilização e esperança ao agora silêncio do parlamentar.
O sindicalista que antes fazia discursos inflamados contra gestões petistas agora parece ter perdido a voz justamente quando seus próprios apoiadores mais precisam. De um lado, Jean, Adailton e Alesta cobram com veemência o secretário Pedro Pascoal e tentam poupar Gladson do desgaste. Do outro, Aiache se mantém fiel ao amigo secretário e ignora as mobilizações dos mesmos trabalhadores que garantiram sua ida à Câmara Municipal.
A escolha de Aiache proteger conveniências políticas e abandonar a pauta dos servidores, expôs o racha e deixou clara a mudança de prioridades. Interesses eleitorais para 2026 falam mais alto que compromissos de campanha. A categoria, que deu ao governador Gladson Cameli uma das maiores demonstrações de apoio da história recente, recebeu como resposta um banho de cuia do governo… e agora também do vereador que ajudou a eleger.
Para os servidores, fica a sensação amarga de terem sido usados como escada eleitoral. Para Aiache, fica a marca de quem começou a trajetória como sindicalista combativo e, ao chegar ao poder, esqueceu a luta que dizia defender.
Política Destaque
Julgamento de Gladson é remarcado e expõe a farsa política do governador: Léo Rosas desmonta celebração precoce do grupo de Cameli
Julgamento de Gladson Cameli volta à pauta e expõe farsa da comemoração do grupo do governador.
O jornalista Léo Rosas voltou a escancarar o que a propaganda do governo Gladson Cameli tentou esconder: a festa do grupo do governador durou menos de um dia. Em vídeo divulgado no Instagram, Rosas explicou que os aliados de Cameli comemoraram o adiamento do julgamento como se fosse absolvição, mas a realidade bateu à porta rapidamente. A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), marcou novamente o julgamento de Gladson Cameli para o dia 3 de dezembro. A “vitória” do governo não passou de um respiro curto e ilusório.
Léo Rosas ironizou o comportamento do círculo político de Cameli, afirmando que eles “soltaram fogos, falaram bobagem e festejaram como se o processo tivesse acabado”. Mas nada mudou. Cameli continua sendo réu por peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e organização criminosa. “Ele vai ser julgado. Ele vai ser condenado. E se não sair de lá preso, sai de tornozeleira”, disse Rosas, sem meias-palavras.
A comemoração improvisada do governo ficou ainda mais constrangedora diante da explicação jurídica real: o julgamento só foi suspenso porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que COAF, Polícia Federal e MPF apresentem imediatamente os formulários 66796 e 67717, documentos que podem comprovar, ou desmoronar, a licitude das provas da Operação Ptolomeu. Se estiverem incompletos, inexistentes ou produzidos sem base legal, a nulidade ganha força, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 990 da repercussão geral.
Mesmo assim, a suspensão não significou vitória alguma para Gladson. E a decisão da ministra Nancy Andrighi, recolocando o julgamento na pauta do dia 3 de dezembro, deixa claro que o processo segue firme. Nada foi arquivado. Nada foi encerrado. O governador continua sentado sobre um barril de acusações que podem encerrar sua carreira política e talvez sua liberdade.
O episódio expôs, mais uma vez, a postura desesperada do grupo de Cameli: transformar qualquer adiamento técnico em espetáculo político para enganar a opinião pública. A verdade, escancarada por Léo Rosas, é que o governador apenas ganhou algumas semanas de fôlego e ponto final.
Agora, com a nova data definida pela ministra Nancy Andrighi, o Acre volta os olhos para Brasília. No dia 3 de dezembro, Gladson Cameli enfrentará novamente a Justiça, desta vez sem espaço para fogos, narrativas fabricadas ou comemorações antecipadas. O processo segue, e o desgaste político do governador apenas aumenta.
Prefeitura realiza 1ª Feira Afro em alusão ao Dia da Consciência Negra em Epitaciolândia
Vereador Aiache abandona servidores da saúde e se esconde enquanto categoria cobra PCCR prometido pelo governo Gladson
Prefeito Carlinhos do Pelado recebe presidente reeleito da AMOPREB e reforça parceria para desenvolvimento regional
Consciência, tradição e identidade negra em destaque em workshop afro-cultural em Rio Branco
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
POLÍTICA
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC. A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação...
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Bebê com cardiopatia deixa a UTI; emenda de Alan Rick foi decisiva para recuperação. O pequeno Calebe de Souza Moraes,...
Governo Lula destina quatro imóveis da União para ampliar as estruturas de saúde e segurança em Cruzeiro do Sul
Governo Lula entrega imóveis da União para ampliar saúde e segurança em Cruzeiro do Sul. O Governo Lula destinou quatro...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Crescimento do senador Alan Rick provoca pânico na Casa Rosada e expõe a fragilidade da candidatura de Mailza Assis ao governo
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Estudantes denunciam revista abusiva com detector de metal na Universidade Amazônia de Pando, em Cobija
-
Saúde7 dias atrás
Prefeitura de Brasiléia realiza atendimento noturno na UBS José Maria em ação do Novembro Azul
-
Polícia2 dias atrás
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia