Sofrimento: Moradores dos ramais de Porto Acre estão abandonados pela gestão do prefeito Máximo Costa

Não é somente na capital do Acre, Rio Branco, que a prefeitura largou de mão da recuperação dos ramais, a situação no municcípio vizinho, Porto Acre, é semelhante à da maioria das cidades no estado, o que resulta em levar mais sofrimento e indignação para quem reside nas comunidades rurais e dependem dos ramais.

O mesmo grupo político vai para o terceiro mandato administrando o município, foram 8 anos do ex-prefeito Bené Damasceno e agora serão mais 4 do recém eleito Máximo, ambos do Partido Progressistas, e entra prefeito e sai prefeito e o descaso com os ramais persiste.

Porto Acre tem uma das maiores malhas viárias de ramais, tem uma grande produção agrícola e é um dos lugares que desponta com grande potencial, para plantio de café. Diariamente, as redes sociais são os principais meio de denunciar os absurdos e a negligências da atual gestão.