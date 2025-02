Veja o vídeo: Governo Gladson Cameli abandona Acrelândia e deixa estrada AC-475 intransitável, população de Acrelândia e Plácido pedem socorro

Acrelândia, município localizado no interior do Acre, enfrenta sérios problemas de infraestrutura, com a estrada AC-475 se tornando um verdadeiro desafio para motoristas e moradores locais.

A via, que é uma das principais rotas entre as localidades da região, apresenta buracos profundos e trechos sem manutenção há meses, dificultando o tráfego e comprometendo o escoamento da produção agrícola.

Moradores da cidade e de áreas adjacentes denunciam o abandono por parte do governo estadual, afirmando que as promessas de melhorias nunca saíram do papel.

“Estamos isolados! Precisamos que as autoridades olhem para a nossa realidade”, desabafou um agricultor local.

A situação preocupa não apenas os residentes, mas também os comerciantes, que enfrentam dificuldades em entregar produtos.

A falta de ação por parte do governo gera um sentimento de descaso, colocando em risco a qualidade de vida das pessoas que residem na região. Jhonatas Carvalho é morador da região e foi quem gravou um vídeo relatando os problemas com a estrada AC-475.

Veja o vídeo: