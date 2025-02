Veja o vídeo: Deputado Edvaldo Magalhães faz críticas ao governo de Gladson Cameli e reforça necessidade de independência do Legislativo

Veja o vídeo:

(Aleac) – A sessão desta terça-feira (4) marcou oficialmente o início dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em 2025. O evento teve como destaque a leitura da mensagem governamental pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), que apresentou um balanço da gestão e projeções para seu último ano de mandato.

Durante seu discurso, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez uma análise crítica do governo e reforçou a necessidade de independência do Legislativo. Ele parabenizou a nova Mesa Diretora, sob o comando do deputado Nicolau Júnior (Progressistas), e destacou a importância de garantir a participação de todos os parlamentares, inclusive da oposição.

“Sem oposição não existe democracia, e hoje é nosso dever lançar um olhar criterioso sobre a mensagem que o Poder Executivo nos apresenta”, afirmou Magalhães, lembrando que esta é a última mensagem efetiva de Gladson Cameli antes de sua saída, prevista para abril de 2026, para disputar uma vaga no Senado.

O parlamentar apontou falhas na execução orçamentária e no cumprimento de promessas de campanha, destacando que, enquanto a maioria dos estados brasileiros conseguiu reduzir a pobreza, o Acre seguiu na contramão. “A arrecadação aumentou, esta Casa aprovou todos os empréstimos pedidos pelo governador, e o presidente Lula envia recursos com generosidade. Mas quanto mais o orçamento cresce, menos o governo executa a parte do investimento”, criticou.

Críticas à Gestão nas Áreas Essenciais

Edvaldo Magalhães também questionou a falta de avanços em áreas fundamentais como habitação, saúde e educação. Ele lembrou que há recursos disponíveis para moradia, especialmente após o relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, mas as unidades habitacionais prometidas pelo governo ainda não foram entregues.

Na saúde, o parlamentar chamou atenção para o aumento alarmante dos casos de dengue no estado, que atualmente tem a maior incidência da doença no país em relação ao número de habitantes.

Sobre a educação, o oposicionista criticou a redução das referências salariais dos professores e os entraves no concurso público da pasta. Segundo ele, a insistência no modelo de videoaulas no certame pode gerar uma série de ações judiciais e atrasar ainda mais a nomeação dos aprovados. Além disso, a desorganização da banca responsável pela aplicação das provas foi considerada um “vexame”, disse ele.

Apoio aos servidores e convite à reflexão

O deputado encerrou sua fala reafirmando seu compromisso com os servidores públicos, sindicatos e trabalhadores, garantindo apoio na luta por recomposição salarial, melhores condições de trabalho e aprimoramento dos serviços prestados à população.

Por fim, Magalhães fez um apelo para que a sociedade, as instituições e o setor produtivo reflitam sobre os desafios do estado e busquem alinhar o Acre aos avanços observados no restante do país, como a redução da pobreza, a queda do desemprego e o crescimento do PIB nacional.