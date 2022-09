Veja a realidade dos corredores do PS que o governo quer esconder; O que Gladson fez com os 828 milhões que sumiram, segundo a PF?

É muito descaso, esse Governador não se importa com o sofrimento da população e ainda quer tentar a reeleição – Arte Alemão Monteiro

Um vídeo publicado pelo Vice-Governador do Acre, Major Rocha, mostra a realidade de como o governador Gladson Cameli quer esconder a realidade de como a saúde do Acre está um caos em sua administração.

Os corredores do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – HUERB, encontram-se abarrotados de macas com pacientes a espera de leitos. O discurso de revolução na saúde parece ter ficado no papel, pois o prédio recém inaugurado não tem estrutura digna para atender muitas pessoas, como relatam familiares de enfermos.

Enquanto a população amarga a falta de um atendimento digno na saúde pública, Cameli e seus chefes de setores viajam o estado atrás de votos para a sua reeleição e deixa o pronto Socorro de Rio Branco e demais localidades, onde paciente e acompanhantes são reflexo de um governo incompetente e sem o mínimo de empatia pelo próximo.

“O governo que afirmou ter recebido milhões do governo federal nessa pandemia, deveria se envergonhar de deixar a saúde nas condições”, desabafou uma acompanhante que nos mandou as imagens.

Gladson Cameli precisa se rebolar bastante para organizar e amenizar o caos e a desordem na saúde do Acre.

Operação Ptolomeu

A Polícia Federal, na Operação Ptolomeu, investiga Gladson Cameli pelo suposto desvio de 828 milhões da saúde e da educação. A Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo da Operação Ptolomeu no STJ, se refere à Cameli como “chefe de uma organização criminosa”.

Veja o Vídeo:

Leo de Brito denuncia caos na saúde do Acre

“Faltam medicamentos básicos como Dipirona, Tramal, Aerolin, que são medicamentos básicos numa unidade de saúde. Faltam pediatras, médicos. Nossas crianças estão desassistidas. Essa situação não pode acontecer mais.

O parlamentar disse ainda que na propaganda do governo do Acre é dito que a saúde está “às mil maravilhas”. “A realidade da saúde pública do Estado é o caos que vemos noticiado. Enquanto isso, o governador faz dancinha em rede social e o seu processo no STJ [Superior Tribunal de Justiça] vai ser continuado. Esse processo apura desvio de mais de R$ 800 milhões pelo governador Gladson. Então, essa é verdadeira situação do Acre”, finalizou Leo de Brito.

Veja o Vídeo: