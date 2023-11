Valdélio está fora do jogo. Com Sandrinho e Itamar no comando, MDB se articula para ganhar a prefeitura de Marechal Thaumaturgo

O MDB acreano vem se reagrupando e juntando peças da política para sair da eleição de 2024 como o partido mais forte do Estado do Acre.

Na região do Juruá, o partido aposta em três municípios para voltar a ser a sigla com maior influência e tem apostas em Mâncio Lima, com Chicão, em Cruzeiro do Sul com Jéssica Sales e em Marechal Thaumaturgo com Sandrinho.

Um dos ex-prefeitos mais respeitados da história do município, Itamar de Sá comanda a construção da chapa e dialoga em busca de aliados.

Fala-se nos bastidores do município de Marechal Thaumaturgo que o empresário Sandrinho, será o nome apoiado pelo Governador Gladson Cameli, que tem simpatia pela construção que está sendo feita. Além da habilidade de Itamar, Vagner Sales que foi prefeito de Cruzeiro do Sul e é uma das maiores lideranças políticas da região do Juruá.

O atual prefeito Valdélio Furtado, filiou-se ao Progressista, mas foi via Mailza Assis e não tem apoio do governador Gladson Cameli, nem dos deputados Nicolau Junior, Luiz Gonzaga e muito menos da deputada federal Socorro Neri.

O jogo iniciou e a disputa de 2024 é um termômetro para 2026, onde o glorioso MDB pode ter candidato a governador e senador, dependendo das eleições de 2024, o partido poderá sair muito forte ano que vem dependendo de quantas prefeitura irão ganhar.