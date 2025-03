Usurpando o dinheiro público: Marquinhos Tibúrcio é o vereador mais “guloso” ao receber dinheiro público por meio de diárias da Câmara de Brasileia

No município de Brasileia, o presidente do Poder Legislativo mirim, Maquinhos Tibúrcio, está sendo acusado de usurpar o dinheiro público por meio de diárias. De acordo com o denúncias enviadas ao portal 3 de Julho Notícias, enquanto para uns, a diária custa R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para o presidente Marquinhos, a diária está sendo paga no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

O mais curioso é que o (a) denunciante afirma que, enquanto um vereador recebe uma diária, embora que seja a mesma agenda, o presidente Marquinhos sempre recebe uma diária e meia totalizando o valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), os motivos que elevam o valor e as quantidades das diárias, ninguém sabe. O fato é que mês após mês, Tibúrcio recebe uma diária e meia, até mesmo durante o recesso parlamentar.

A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 garante, aos servidores públicos que efetuam deslocamentos em razão do interesse público, o direito ao recebimento de diárias e passagens. Esses benefícios também se estendem aos colaboradores eventuais, que viajam para participar de eventos ou desenvolver atividade no interesse da Administração Pública, de acordo com a Lei n° 8.162, de 8 de janeiro de 1991.

Sabemos que receber valores em diárias é um direito do servidor público, mas a denúncia enviada ao portal 3 de Julho Notícias trata da disparidade na quantidade e no valor das diárias se comparado com os demais vereadores. Tentamos contato com o parlamentar para saber esclarecer esta situação, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.