Urgente: Vereador de Epitaciolândia, Diojino Guimarães, é condenado há 7 anos de reclusão pelo crime de corrupção passiva

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) condenou o presidente afastado da câmara de vereadores do município de Epitaciolândia, Diojino Guimarães, a uma pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de corrupção passiva. A sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Epitaciolândia, também determinou a perda do cargo público do parlamentar, que poderá recorrer em liberdade.

Diojino Guimarães foi afastado da função de presidente da Câmara por determinação da justiça que atendeu o pedido do Ministério Público por suposta prática de crime de corrupção passiva por parte do parlamentar.

De acordo com as investigações do MPAC, o vereador teria encaminhado, em junho de 2021, um veículo pertencente ao Poder Legislativo Municipal para conserto em uma oficina, por meio de dispensa de licitação. Após a vistoria do automóvel, o proprietário da empresa emitiu uma ordem de serviço no valor de R$ 19.368,38. Durante o processo de pagamento, o vereador efetuou um adiantamento de R$ 7.000,00 em espécie.

Posteriormente, foi constatado que o vereador solicitou que a nota fiscal fosse emitida com um valor superior ao real, resultando em um total de R$ 22.157,38, ou seja, R$ 2.789,00 a mais do que o valor original do serviço. Após receber o pagamento da Câmara Municipal, a empresa devolveu ao vereador o valor do adiantamento e, além disso, depositou na conta pessoal do acusado mais R$ 4.000,00.

Após decisão, a defesa de Diojino Guimarães havia pedido a derrubada da medida cautelar que afastou o parlamentar do cargo, sob argumento de que Diojino está em seu terceiro mandato de Presidente do Poder Legislativo do município e teve as contas anuais aprovadas pelo Tribunal de Contas Estadual. Na ocasião, o TJ-AC alegou que esses fatos não desqualificam a decisão, a qual “está devidamente fundamentada na prática criminosa noticiada nos autos e que guarda relação direta com o cargo de Presidente do Legislativo Mirim”.