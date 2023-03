Urgente: Gladson Cameli é mais uma vez alvo da operação “Ptolomeu III” por lavagem de dinheiro e STJ autoriza bloqueio de 120 milhões em bens

Deputada Antônia Sales e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Durante a sessão desta terça-feira (07), a deputada estadual Antônia Sales se compadeceu dos pacientes com cálculos nos rins, bexiga ou vesícula e também os pacientes da área urológica que aguardam a realização de exames por meio da saúde pública do Acre, mas não conseguem fazer esses exames pois os aparelhos estão quebrados há meses e até o momento não foram consertados.

A parlamentar destaca a importância do aparelho Litotritor que é usado para gerar ondas de choque. Estas ondas de choque são aplicadas externamente (fora do corpo) e dirigem-se até ao cálculo (pedra) e vão proporcionar a sua fragmentação (parti-lo) e dessa forma evita que seja realizado cirurgias mais invasivas nos pacientes, muitos deles recorreram ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD e estão aguardando o consertos desses aparelhos para que seja feito os atendimentos.

Antônia destaca que fez este pedido ao governador para que o governador Gladson mandasse consertar este aparelho que sai mais barato do que comprar um novo mas nada foi feito, a mesma diz ainda que isto é uma vergonha, deixar as pessoas sofrerem por causa de um conserto: “Quando procuram por esses exames o pessoal da Fundação só dizem que está quebrado. Eu se fosse um atendente, diretor ou o secretário eu teria vergonha de dar essa resposta ao povo que precisa de uma melhor saúde um melhor atendimento e está cansado de sofrer”, disse.

Outro aparelho que Antônia Sales cobrou o conserto foi o colonoscópio que é de extrema importância e utilizado para analisar a saúde do interior do cólon e do reto, também responsável pelo rastreamento do câncer cólon retal, inclusive, com este aparelho é possível evitar um possível câncer, se destruir os vestígios como os pólipos intestinais.

Além do conserto, a deputada pede ainda que o governador compre outro aparelho, pois o Acre têm 22 municípios e um único aparelho é insuficiente para atender a demanda: “Esses pacientes não tem dinheiro para fazer exames particular, os pacientes vem do interior pelo TFD e quando chegam na Fundação só com a fé em Deus, aí recebem a notícia de que o aparelho está quebrado e muitos volta e os médicos não sabem o que ele tem. Nós deputados não podemos aceitar isso!”, concluiu.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.