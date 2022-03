Urgente: Empresário pode entregar a justiça, áudios referente ao esquema Ptolomeu que podem derrubar o governo Cameli

O Polêmico Portal do Zaca, que trás matérias bombástica e é um portal dos mais lidos do Amazonas, trouxe informações nova referente ao esquema de desvios de recursos no governo do Acre.

Segundo Zacarias, um empresário que perdeu negócios com o governo e que se sente abandonado, estaria em posse de áudios bombásticos que comprovam ser o governador Gladson Cameli (Progressista), o líder de uma organização criminosa que segundo a Polícia Federal, desviou mais de R$800 mil dos cofres públicos.

Uma grande operação da Polícia Federal desencadeada no dia 16 de dezembro do ano passado, cumpriu 41 mandatos de buscas e apreensões em diversos locais do Acre, Amazonas e Distrito Federal, para prender documentos e possíveis provas para apuração dos desvios.

“A casa vai cair para essa quadrilha, pois o empresário que foi chutado pelo governador Gladson Cameli, estaria em posse de áudios bombásticos e deve entregar a Polícia Federal, que acompanha as investigações dos fatos”, disse Zacarias.

O Jornalista fez menções as oitivas da polícia, que foi inclusive na luxuosa casa do pai de Gladson Cameli, o empresário Eládio Cameli, que pega as maiores obras no Amazonas e é tido como um possível e forte financiador de campanhas eleitorais no estado.

Zaca afirmou que ouviu apena alguns dos áudios, mas o dito empresário tem muitos outros com conteúdos cabeludos e que pode fazer o governo do Acre desmoronar.

Matéria feita com colaboração do site: Acre In Foco

Veja o vídeo:

e