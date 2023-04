Urgente: Dossiê repleto de provas importantes será apresentado na Polícia Federa e no Ministério Público contra o prefeito Bocalom

Governador do Acre tem o quinto maior salário do país, aponta levantamento – Foto: Diego Gurgel / Secom

Um levantamento do portal G1 que compara os salários com valores brutos e sem os descontos dos governadores mostra que o chefe do Executivo acreano, Gladson Cameli, tem o quinto maior salário do país, no valor de R$ 35.882,22, de acordo com o portal de transparência do estado. No entanto, esse valor vai sofrer reajuste.

Pela lei 4.063, publicada em dezembro do ano, o governado do estado manteve seu salário equiparado ao do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AC). Então, no próximo contracheque, o governador do estado deve ganhar mais de R$ 39,5 mil.

Isso porque a lei 14.520, de 9 de janeiro 2023, que fixa o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que um aumento de 2023 passou a vigorar a partir de 1º abril e isso provoca um efeito cascata. Além desse aumento, são previstos aumentos para fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025.

Por essa lei, os salários do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deve ficar na seguinte forma:

R$ 41.650,92 a partir de 1º de abril de 2023;

R$ 44.008,52 a partir de 1º de fevereiro de 2024;

R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Como o desembargador ganha 95% do valor total de um ministro e o governador do Acre tem salário equiparado a ele, o salário de Gladson em 2025 deve chegar a mais de R$ 44 mil.

“Portanto, está correta a informação do Portal da Transparência sobre o valor da remuneração bruta do governador, uma vez que o aumento estabelecido em lei será incorporado ao salário de abril que, no caso do Acre, será pago na próxima quarta-feira, 26. Logo após o pagamento, já com o aumento previsto em lei, a Secretaria de Administração fará a alteração de valores no Portal da Transparência, tal qual estabelece a legislação em vigor”, diz a nota da Secretaria de Estado de Administração.

Veja o ranking geral dos salários dos governadores:

1. Amazonas – Wilson Lima (União) – R$ 45.426,67

2. Pernambuco – Raquel Lyra (PSDB) – R$ 42.145,88

3. Sergipe – Fábio Mitidieri (PSD) – R$ 39.293,32

4. Minas Gerais – Romeu Zema (Novo) – R$ 37.589,96

5. Acre – Gladson Cameli (Progressistas) – R$ 35.882,22

6. Mato Grosso do Sul – Eduardo Correa Riedel (PSDB) – R$ 35.462,27

7. Bahia – Jerônimo Rodrigues ( PT) – R$ 35.462,22

8. Rondônia – Marcos Rocha (União) – R$ 35.462,22

9. Rio Grande do Sul – Eduardo Leite (PSDB) – R$ 35.462,22

10. Pará – Helder Barbalho (MDB) – R$ 35.363,55

11. São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) – R$ 34.572,89

12. Roraima – Antonio Denarium (PP) – R$ 34.299,00

13. Paraná – Ratinho Júnior (PSD) – R$ 33.763,00

14. Amapá – Clécio Vieira ( Solidariedade) – R$ 33.000,00

15. Paraíba – João Azevêdo ( PSB ) – R$ 31.173,06

16. Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) R$ 30.971,84

17. Piauí – Rafael Fonteles (PT) – R$ 30.269,99

18. Mato Grosso – Mauro Mendes ( União) – R$ 29.499,90

19. Distrito Federal – Ibaneis Rocha (MDB) – R$ 29.311,94

20. Alagoas – Paulo Dantas (MDB) – R$ 27.758,42

21. Goiás – Ronaldo Ramos Caiado ( União)- R$ 27.597,83

22. Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) – R$ 25.322,25

23. Tocantins – Wanderlei Barbosa (Republicanos) – R$ 24.117,00

24. Rio Grande do Norte – Fátima Bezerra (PT) – R$ 21.914,76

25. Rio de Janeiro – Cláudio Castro ( PL) – R$ 21.868,14

26. Ceará – Elmano Freitas ( PT) – R$ 19.498,66

27. Maranhão – Carlos Orleans Brandão Junior (PSB) – R$ 15.915,40