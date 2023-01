Urgente: Bocalom pode ser convocado a depor sobre declarações golpistas, apoiar atos antidemocráticos e dizer que a eleição foi fraudada

Bocalom foi eleito através das urnas e levantou dúvidas sobre o percentual pelo qual foi eleito em 2020 – Foto: Reprodução

Não se surpreendam se a Força Tarefa do STF e da PGR convocar o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), para se explicar por meio de depoimento sobre a defesa pública que fez aos militantes que pediam intervenção militar e ter afirmado acreditar que houve fraude nas eleições de 2022.

Segundo informações confidenciais de Brasília, repassado ao Portal 3 de Julho Notícias, o prefeito Tião Bocalom deve constar na extensa lista dos que terão que se explicar junto a Procuradoria Geral da República e ao Ministro do Supremo Tribunal Federa (STF) Alexandre de Moraes, que estão fazendo uma varredura em autoridades alienadas e pessoas influentes que apoiaram e defendem a maior tentativa de golpe de Estado da história da República.

Em meados de novembro, o prefeito Bocalom concedeu uma entrevista para um PodCast local, onde afirmou com todas as letras que acreditava em fraude na eleição que derrotou Bolsonaro e que apoiava o movimento Bolsonarista na frente dos quartéis.

Para agravar a situação, o velho Boca foi além e chamou o regime militar de milagre e fez bastante elogios ao que chamou de feitos da época.

No dia seguinte, o Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), repudiou as falas do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom , durante um podcast de um site local, em que defendeu o regime militar, que durou de 1964 a 1985, período em que houve o maior número de violações dos direitos humanos do Brasil e ficou marcado por uma sequencia de torturas.

Durante as falas, o prefeito também fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes e defendeu que houve fraude nas urnas.

— “Eu sou a favor de deixar que as pessoas se manifestem, não estão quebrando nada, não estão fazendo nada de errado. Qual o problema? [de estarem pedindo intervenção militar]. Desde quando os militares não fizeram um grande trabalho nesse país? Esse país é o que é, quando nos anos 70, os militares entraram. Os prefeitos não serão destituídos. Depende da forma de como vai ser tratado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Quando foi o milagre brasileiro do desenvolvimento? Que o Brasil era o 40º país em economia do mundo e aí ele veio para o sexto, chegou a ser o terceiro em economia do mundo? Quando foi isso? Foi na época dos militares que o país explodiu, que a economia brasileira explodiu, é o milagre brasileiro”, disse o prefeito.

Nossa fonte fidedigna, afirma que as declarações golpistas ditas pelo prefeito da Capital, que é fã incondicional de Jair Bolsonaro, não passaram despercebidas pelas instituições e que a qualquer momento Bocalom deve ser chamado a se explicar perante a justiça.

Veja o Vídeo: