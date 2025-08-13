Urgente: Assédio moral, perseguição e uso da máquina pública para fins pessoais: secretário de Bocalom é alvo de novas denúncias

Caso de Marília Rodrigues expõe práticas abusivas dentro da Prefeitura de Rio Branco e reforça padrão de gestão marcado por acusações semelhantes.

A gestão do prefeito Tião Bocalom (PL) volta a ser sacudida por denúncias graves de assédio moral contra servidores municipais (veja o vídeo no Instagram). Desta vez, o alvo é o secretário da RBTRANS, Clendes Vilas Boas, acusado publicamente pela ex-servidora Marília Rodrigues de perseguição, humilhação e uso indevido de recursos públicos para negócios particulares. O episódio reacende a polêmica sobre a forma como a administração trata seus funcionários e reforça um histórico de acusações semelhantes que, até agora, não resultaram em punições concretas.

O desabafo de quem não teme mais retaliações

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Marília Rodrigues narra em detalhes os episódios que viveu enquanto trabalhava na RBTRANS. Segundo ela, as perseguições começaram após desentendimentos com o secretário Clendes Vilas Boas, que teria tentado demiti-la por diversas vezes, sem sucesso, graças à intervenção de outros colegas que reconheciam seu desempenho profissional.

“Ele me perseguiu, tentou me demitir várias vezes. Como não conseguiu, passou a me prejudicar de outras formas. Diminuiu meu salário sem explicação, retirou minha mesa, tirou meu computador e me sobrecarregou com tarefas inúteis, só para me fazer desistir”, afirma.

Sem condições de continuar trabalhando, Marília pediu demissão — decisão que descreve como um alívio, mas que deixou marcas profundas.

“Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não aguentava mais. Tenho prints, mensagens e relatos de outros funcionários confirmando tudo o que digo, mas muitos não podem aparecer porque têm medo de perder o emprego”.

Do assédio à doença: consequências emocionais e psicológicas

Marília relata que, durante o período em que sofreu as perseguições, desenvolveu crises de ansiedade e depressão, chegando a ser amparada pela família em momentos de desespero.

“Eu ia para o trabalho chorando, chorava no serviço, com medo de não ter mais meu emprego no dia seguinte. Era um ambiente de medo e humilhação constante”.

Segundo a ex-servidora, o clima na RBTRANS é de silêncio e receio. Ela afirma que outras pessoas passam pelas mesmas situações, mas preferem não se manifestar para evitar represálias.

Negócio próprio dentro da autarquia

Entre as acusações, uma das mais chocantes é o uso da estrutura e do carro oficial da RBTRANS para atividades particulares. Marília afirma que o secretário vendia perfumes dentro de seu gabinete, utilizando o veículo da autarquia para fazer entregas e cobranças.

“Eu mesma comprei perfumes dele. Tenho comprovantes de pagamento e conversas. Ele misturava o serviço público com seu negócio pessoal, usando a máquina pública para lucro próprio”, denuncia.

Histórico de denúncias na gestão Bocalom

Esta não é a primeira vez que surgem acusações de assédio moral na gestão de Tião Bocalom. O vereador Eber Machado já havia denunciado o caso na Câmara Municipal, apontando que a prática é recorrente em diferentes setores da prefeitura. Para ele, o caso de Marília reforça um padrão de abuso de autoridade que precisa ser investigado com rigor.

“Não é um caso isolado. Há servidores sendo perseguidos e humilhados, e a prefeitura precisa dar respostas”, disse o parlamentar.

Impunidade e falta de respostas

Até o momento, nem o prefeito Tião Bocalom nem o secretário Clendes Vilas Boas se manifestaram publicamente sobre as acusações. A ausência de esclarecimentos e providências concretas levanta questionamentos sobre a conivência da gestão com práticas que ferem a dignidade do servidor público.

Assédio moral é crime

O assédio moral no ambiente de trabalho, previsto na legislação brasileira, caracteriza-se por condutas abusivas que expõem o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva, afetando sua saúde física e mental. Especialistas reforçam que casos como o denunciado por Marília Rodrigues devem ser apurados não apenas internamente, mas também pelo Ministério Público e pela Justiça, garantindo que responsáveis sejam punidos.

Veja o vídeo no Instagram: