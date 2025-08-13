Política Destaque
Urgente: Assédio moral, perseguição e uso da máquina pública para fins pessoais: secretário de Bocalom é alvo de novas denúncias
Caso de Marília Rodrigues expõe práticas abusivas dentro da Prefeitura de Rio Branco e reforça padrão de gestão marcado por acusações semelhantes.
A gestão do prefeito Tião Bocalom (PL) volta a ser sacudida por denúncias graves de assédio moral contra servidores municipais (veja o vídeo no Instagram). Desta vez, o alvo é o secretário da RBTRANS, Clendes Vilas Boas, acusado publicamente pela ex-servidora Marília Rodrigues de perseguição, humilhação e uso indevido de recursos públicos para negócios particulares. O episódio reacende a polêmica sobre a forma como a administração trata seus funcionários e reforça um histórico de acusações semelhantes que, até agora, não resultaram em punições concretas.
O desabafo de quem não teme mais retaliações
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Marília Rodrigues narra em detalhes os episódios que viveu enquanto trabalhava na RBTRANS. Segundo ela, as perseguições começaram após desentendimentos com o secretário Clendes Vilas Boas, que teria tentado demiti-la por diversas vezes, sem sucesso, graças à intervenção de outros colegas que reconheciam seu desempenho profissional.
“Ele me perseguiu, tentou me demitir várias vezes. Como não conseguiu, passou a me prejudicar de outras formas. Diminuiu meu salário sem explicação, retirou minha mesa, tirou meu computador e me sobrecarregou com tarefas inúteis, só para me fazer desistir”, afirma.
Sem condições de continuar trabalhando, Marília pediu demissão — decisão que descreve como um alívio, mas que deixou marcas profundas.
“Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não aguentava mais. Tenho prints, mensagens e relatos de outros funcionários confirmando tudo o que digo, mas muitos não podem aparecer porque têm medo de perder o emprego”.
Do assédio à doença: consequências emocionais e psicológicas
Marília relata que, durante o período em que sofreu as perseguições, desenvolveu crises de ansiedade e depressão, chegando a ser amparada pela família em momentos de desespero.
“Eu ia para o trabalho chorando, chorava no serviço, com medo de não ter mais meu emprego no dia seguinte. Era um ambiente de medo e humilhação constante”.
Segundo a ex-servidora, o clima na RBTRANS é de silêncio e receio. Ela afirma que outras pessoas passam pelas mesmas situações, mas preferem não se manifestar para evitar represálias.
Negócio próprio dentro da autarquia
Entre as acusações, uma das mais chocantes é o uso da estrutura e do carro oficial da RBTRANS para atividades particulares. Marília afirma que o secretário vendia perfumes dentro de seu gabinete, utilizando o veículo da autarquia para fazer entregas e cobranças.
“Eu mesma comprei perfumes dele. Tenho comprovantes de pagamento e conversas. Ele misturava o serviço público com seu negócio pessoal, usando a máquina pública para lucro próprio”, denuncia.
Histórico de denúncias na gestão Bocalom
Esta não é a primeira vez que surgem acusações de assédio moral na gestão de Tião Bocalom. O vereador Eber Machado já havia denunciado o caso na Câmara Municipal, apontando que a prática é recorrente em diferentes setores da prefeitura. Para ele, o caso de Marília reforça um padrão de abuso de autoridade que precisa ser investigado com rigor.
“Não é um caso isolado. Há servidores sendo perseguidos e humilhados, e a prefeitura precisa dar respostas”, disse o parlamentar.
Impunidade e falta de respostas
Até o momento, nem o prefeito Tião Bocalom nem o secretário Clendes Vilas Boas se manifestaram publicamente sobre as acusações. A ausência de esclarecimentos e providências concretas levanta questionamentos sobre a conivência da gestão com práticas que ferem a dignidade do servidor público.
Assédio moral é crime
O assédio moral no ambiente de trabalho, previsto na legislação brasileira, caracteriza-se por condutas abusivas que expõem o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva, afetando sua saúde física e mental. Especialistas reforçam que casos como o denunciado por Marília Rodrigues devem ser apurados não apenas internamente, mas também pelo Ministério Público e pela Justiça, garantindo que responsáveis sejam punidos.
Veja o vídeo no Instagram:
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
Eber Machado detona Bocalom: “Prefeito fanfarrão, apaixonado por cafezal e que abandona Rio Branco”.
Durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB) fez um discurso contundente contra o prefeito Tião Bocalom (PL). Em tom inflamado, o parlamentar acusou o gestor de priorizar obras desnecessárias, desperdiçar recursos, abandonar compromissos assumidos com a população e expor a fragilidade econômica da capital acreana.
Segundo Machado, a atual gestão tem direcionado esforços para o recapeamento de ruas já asfaltadas, enquanto bairros que sofrem há anos com lama e poeira permanecem esquecidos.
“Está colocando asfalto em cima de asfalto, mas as ruas que precisam, que ele prometeu, não faz. É preciso ter coragem para falar essas verdades”, afirmou o vereador, ressaltando que a prática não resolve os problemas estruturais da cidade e ainda consome recursos que poderiam ser aplicados em áreas mais carentes.
Dependência de Rondônia para produtos básicos
O vereador destacou ainda um cenário que considera vergonhoso para Rio Branco: a dependência de Rondônia para suprir produtos essenciais.
“Hoje até o leite que tomamos, se você olhar na caixinha, vem de Rondônia. E 90% do pescado consumido em Rio Branco também vem de lá. Isso é humilhante para um prefeito que se elegeu prometendo produção, geração de emprego e autossuficiência para o nosso município”, disse.
Para Machado, a realidade atual mostra que o discurso eleitoral de Bocalom não se concretizou e que a gestão municipal segue distante de fomentar a economia local.
O “cafezal” do prefeito e o descaso com o povo
As críticas não pararam por aí. Eber Machado ironizou o comportamento do prefeito, onde, segundo ele, Bocalom prefere exibir imagens de sua plantação particular a apresentar soluções para os problemas da cidade.
“Ele diz estar apaixonado pelo cafezal dele. Prefeito, se apaixone é pelo povo, que está abandonado e esperando pelas obras e pela geração de empregos que o senhor prometeu”, disparou.
O parlamentar ainda reforçou que essa postura é incompatível com as responsabilidades de um gestor público e passa uma imagem de desconexão com a realidade vivida pela população.
Perda de R$ 50 milhões e cobrança aos órgãos de controle
Eber Machado acusou o prefeito de ter perdido quase R$ 50 milhões em emendas parlamentares, recursos que poderiam ser destinados para obras de infraestrutura, saúde e outras áreas prioritárias.
“Estamos falando de quase R$ 50 milhões que deixaram de chegar à cidade. E ninguém faz nada! Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas?”, questionou.
O vereador classificou Bocalom como um “fanfarrão” e alertou que a ausência de fiscalização efetiva prejudica diretamente a população.
“Boca Biden” e a crítica ao estilo de governo
Encerrando seu discurso, Machado compartilhou uma fala que ouviu em reunião recente, que ironiza o estilo de gestão do prefeito.
“Ontem me disseram: muda o nome do Bocalom para ‘Boca Byden’, porque ele não está bem da cabeça. Isso é sério, porque a cidade está sofrendo enquanto ele age como se estivesse tudo sob controle.”
Prefeitura não respondeu
Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Rio Branco não havia se manifestado sobre as acusações feitas pelo vereador.
Veja o vídeo no Instagram:
