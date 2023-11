Urgente: “5º Batalhão da Polícia Militar de Brasileia está no escuro por irresponsabilidade do governo Gladson Cameli”, denuncia servidor

A falta de compromisso e irresponsabilidade da gestão do governo Gladson Cameli com a coisa pública está ficando alarmante, dando margem para o caos tomar conta do estado. Na região do Alto Acre, por exemplo, o 5º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Brasileia, teve problemas com a energia o que fez com que a comunicação por meio do nº 190 fosse suspenso.

Diante da situação, alguns policiais militares e servidores em geral do quartel entraram em contato com a redação do 3 de Julho Notícias para denunciar os problemas que ocorrem dentro da reparticão. “A administração do Comando da Polícia Militar é de responsabilidade do governo Gladson Cameli, inclusive a responsabilidade de manter as condições das instalações de energia em dias para evitar maiores transtornos, mas nem isso foram capaz de fazer”, disse um servidor que não quis se identificar por medo de represália.

As informações são de que no 5º batalhão da PM as condições de trabalho são desumanas, não tem agua para os servidores beber, não tem água para a higiene ao usar o banheiro, não tem 190, não tem luz, não tem rádio, não tem comunicação e diante da situação, o Major identificado como Walasse anseia pela sua transferência de Comando.

Mas o maior problema e mais grave é o fato das denuncias não serem registradas, o que é uma situação muito grave pois trata-se de uma região de fronteira onde os furto, assaltos e outros delitos acontecem com frequência e o número de ocorrência também são altos, mas com os computadores desligados o quartel fica inoperante.

“É um absurdo o que está acontecendo aqui no Comando, nós enfrentamos muitos problemas por falta de investimento por parte dos responsáveis que não estão suprindo as demandas aqui. Agora estamos sem energia, não temos comunicação por rádio e muito menos o nosso canal de atendimento o 190, estamos trabalhando na necessidade, precisamos trazer água, quantas e quantas vezes nós fizemos cotinhas para comprar água para nós bebermos durante os plantões”, desabafou um (a) servidor (a) do 5º Batalhão.