Tudo pode no Governo de Gladson Cameli: Sindicalista denuncia perseguição aos terceirizados da Fundação Hospitalar, que foram cobrar salários atrasados

O atrapalhado prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (ainda no Progressista), continua seguindo uma linha bolsonarista e com isso fez uma declaração polêmica durante ato de lançamento do programa Asfalta Rio Branco, realizado na manhã deste sábado (3) na Baixada da Sobral.

Bocalom citou sua luta para vencer uma eleição majoritária, lembrou que perdeu duas vezes por apenas 0,5% tanto para governo em 2010, quanto para prefeito em 2012. Mas também citou a eleição de Bolsonaro em 2022 e foi aí que colocou em suspeita o sistema eleitoral brasileiro.

Ainda iludido com o bolsonarismo e acreditando nas teorias nefastas levantadas pelo ex-presidente Bolsonaro, o prefeito Bocalom afirmou ter algo errado com essas urnas, mas que não quis entrar em detalhes por questões legais.

“Alguma coisa tem de errado nessas urnas, eu não quero dizer muita coisa porque se não eu me enrolo, mas não vou mentir; eu não acredito mesmo. Eu só vou acreditar quando sair o papel que a gente votar impresso”, disse Bocalom, que em seguida foi aplaudido por apoiadores comissionados que lá estavam.

Bocalom é bolsonarista declarado e não esconde de ninguém, mas que ignora ajuda e investimentos que recebe do atual presidente Lula. Bocalom está rodando as regionais para lançar o programa que segundo ele, vai asfaltar todas as ruas de Rio Branco.