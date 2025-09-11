Trabalhando para lançar Bocalom ao governo, Bittar mantém o filho na FUNTAC e se recusa a declarar apoio a Mailza Assis em 2026

Bocalom vira peça de manobra de Bittar e ameaça rachar base de Mailza Assis em 2026

O cerco político no Acre começa a apertar com a proximidade da eleição de 2026 e a iminente renúncia de Gladson Cameli. A vice-governadora Mailza Assis, que assumirá o comando do Estado, já dá sinais de que não aceitará aliados “em cima do muro”. Quem não declarar apoio terá o nome exposto no Diário Oficial.

No entanto, um dos maiores focos de resistência parte justamente de quem se beneficiou do governo: o senador Márcio Bittar. Apesar de manter seu filho, João Paulo Bittar, como diretor-presidente da FUNTAC e garantir espaço para aliados, o senador insiste em não se comprometer com Mailza.

Bocalom, o “velho Boca”, como aposta de poder

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), bolsonarista de carteirinha, decidiu se animar com a ideia de disputar o governo. Apadrinhado político de Bittar, Bocalom ensaia o rompimento e planeja renunciar à prefeitura para entrar de vez no jogo. Mas sua candidatura expõe fragilidades: ao deixar a gestão municipal, entrega o comando a seu vice, Alysson Bestene (PP), que tem vínculos com Mailza e pode usar a máquina em favor da futura governadora — um risco que deixa Bocalom isolado.

O jogo duplo de Bittar

A postura de Márcio Bittar incomoda aliados: enquanto se recusa a declarar apoio a Mailza, mantém espaços e cargos no governo. Ao mesmo tempo, alimenta o projeto de Bocalom, mesmo sabendo que o prefeito carrega um desgaste enorme em Rio Branco e enfrenta sérias dificuldades administrativas.

A pergunta que paira nos bastidores é direta: até quando Bittar pretende (provavelmente) enganar todos os postulantes ao governo? Enquanto Alan Rick (UB) lidera as pesquisas, Mailza assume o governo com a caneta na mão e Bocalom ameaça transformar a prefeitura em trampolim político — o resultado pode ser uma implosão da base governista antes mesmo de a campanha começar.