Trabalhando para lançar Bocalom ao governo, Bittar mantém o filho na FUNTAC e se recusa a declarar apoio a Mailza Assis em 2026
Bocalom vira peça de manobra de Bittar e ameaça rachar base de Mailza Assis em 2026
O cerco político no Acre começa a apertar com a proximidade da eleição de 2026 e a iminente renúncia de Gladson Cameli. A vice-governadora Mailza Assis, que assumirá o comando do Estado, já dá sinais de que não aceitará aliados “em cima do muro”. Quem não declarar apoio terá o nome exposto no Diário Oficial.
No entanto, um dos maiores focos de resistência parte justamente de quem se beneficiou do governo: o senador Márcio Bittar. Apesar de manter seu filho, João Paulo Bittar, como diretor-presidente da FUNTAC e garantir espaço para aliados, o senador insiste em não se comprometer com Mailza.
Bocalom, o “velho Boca”, como aposta de poder
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), bolsonarista de carteirinha, decidiu se animar com a ideia de disputar o governo. Apadrinhado político de Bittar, Bocalom ensaia o rompimento e planeja renunciar à prefeitura para entrar de vez no jogo. Mas sua candidatura expõe fragilidades: ao deixar a gestão municipal, entrega o comando a seu vice, Alysson Bestene (PP), que tem vínculos com Mailza e pode usar a máquina em favor da futura governadora — um risco que deixa Bocalom isolado.
O jogo duplo de Bittar
A postura de Márcio Bittar incomoda aliados: enquanto se recusa a declarar apoio a Mailza, mantém espaços e cargos no governo. Ao mesmo tempo, alimenta o projeto de Bocalom, mesmo sabendo que o prefeito carrega um desgaste enorme em Rio Branco e enfrenta sérias dificuldades administrativas.
A pergunta que paira nos bastidores é direta: até quando Bittar pretende (provavelmente) enganar todos os postulantes ao governo? Enquanto Alan Rick (UB) lidera as pesquisas, Mailza assume o governo com a caneta na mão e Bocalom ameaça transformar a prefeitura em trampolim político — o resultado pode ser uma implosão da base governista antes mesmo de a campanha começar.
Eber Machado denuncia omissão da prefeitura e chama gestão de Bocalom de “sebosa”, cobrando soluções para famílias da Baixada da Sobral
Vereadores denunciam omissão da prefeitura diante das enchentes que voltam a castigar famílias de Rio Branco
Caos na Baixada da Sobral expõe descaso da gestão de Tião Bocalom – Foto: Assessoria/ Secom
As famílias da Baixada da Sobral, em Rio Branco, voltaram a viver dias de angústia e desespero com as enxurradas que castigam a região. Para o vereador Eber Machado, a situação é fruto direto da inércia e da incompetência da gestão do prefeito Tião Bocalom, que, segundo ele, insiste em virar as costas para o sofrimento da população.
“Não vamos nos calar diante deste absurdo. É inaceitável o que este prefeito está fazendo com nossa cidade”, declarou Eber Machado, lembrando que o problema não é novo. O parlamentar destacou que em março deste ano já havia alertado sobre a situação, inclusive participando de uma audiência pública realizada dentro da comunidade — um marco histórico — que resultou em compromissos assumidos pela Câmara Municipal e até hoje não cumpridos.
Segundo Machado, o prefeito nunca teve a coragem de ir até a Sobral olhar nos olhos das famílias atingidas. “É uma gestão sebosa, omissa, que não prioriza as pessoas. A população está assombrada, vivendo o inferno mais uma vez, enquanto o prefeito de Rio Branco finge que nada acontece”, criticou.
Outros vereadores, como João Paulo e Samir, reforçaram que havia sido formado um grupo de trabalho para prevenir novos desastres, mas até agora nada foi colocado em prática. “Essa casa parece estar engessada, obedecendo cegamente a um prefeito cara de pau”, disparou Eber Machado.
As críticas aumentaram ao vir à tona a denúncia de que a prefeitura alega não ter recursos para obras de drenagem e prevenção no Igarapé Sobral, mas já separou R$ 3 milhões para ornamentar um viaduto.
“Isso é prioridade? Enquanto famílias perdem casas, bens e até entes queridos, o prefeito prefere investir em maquiagem urbana. A população está em último lugar para essa gestão irresponsável”, protestou o vereador Moacir, lembrando que medidas simples, como a retirada de aterros no leito do igarapé, poderiam aliviar o problema.
O clima de revolta aumenta a cada nova enchente. Famílias perderam móveis, enfrentam depressão e vivem o trauma constante de ver suas casas invadidas pela água. “O prefeito precisa ter coragem de, ao menos, ir lá pedir desculpas pela sua incompetência. As pessoas não aguentam mais”, finalizou Eber Machado.
A reportagem deixa evidente: enquanto a prefeitura se ocupa de projetos supérfluos, Rio Branco segue sem liderança, e a Baixada da Sobral paga o preço mais alto pela omissão de Tião Bocalom.
