Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa

Sem repasse do governo Gladson Cameli, trabalhadores da TecNews ficam com salários atrasados e pedem socorro.

Colaboradores da empresa TecNews, terceirizada pelo governo do Acre, denunciaram ao 3 de Julho Notícias o atraso no pagamento de salários e do ticket alimentação. Segundo os trabalhadores, a situação se repete com frequência e está gerando endividamento, humilhação e até dificuldades para colocar comida na mesa.

“Estamos profundamente desrespeitados com o constante atraso no pagamento dos salários e do ticket alimentação. Hoje, dia 18, ainda não recebemos nossos proventos. Somos pais e mães de família, enfrentando dívidas, juros e humilhações, sem sequer conseguir comprar o básico para nossos filhos. O desespero de ver o pão faltar e não ter resposta da empresa é revoltante. Pedimos respeito, dignidade e o cumprimento dos nossos direitos”, relatou um dos trabalhadores.

As denúncias apontam que o problema atinge não apenas os colaboradores ligados ao Deracre, mas também funcionários de outras secretarias estaduais. A TecNews, responsável pelo contrato de terceirização, afirma nos bastidores que não recebeu os repasses do governo, mas não assume publicamente essa condição.

Um servidor, que preferiu não se identificar por medo de represálias, desabafou:

“Quem pensa que não somos perseguidos está enganado. Aqui é uma humilhação só. A empresa diz que não recebe do Estado e não tem coragem de expor publicamente. Nós temos que engolir calados, sem saber o dia exato de receber. Isso é falta de respeito do governador Gladson Cameli conosco.”

A revolta dos trabalhadores escancara mais um episódio de descaso da atual gestão. Como o governo do Acre não fez o pagamento para a empresa terceirizada, os colaboradores continuam desamparados, sofrendo as consequências da má administração e da falta de fiscalização nos contratos.

Enquanto isso, pais e mães de família seguem clamando por dignidade, cobrando que seus direitos básicos sejam respeitados.