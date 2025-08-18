Política Destaque
Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa
Sem repasse do governo Gladson Cameli, trabalhadores da TecNews ficam com salários atrasados e pedem socorro.
Colaboradores da empresa TecNews, terceirizada pelo governo do Acre, denunciaram ao 3 de Julho Notícias o atraso no pagamento de salários e do ticket alimentação. Segundo os trabalhadores, a situação se repete com frequência e está gerando endividamento, humilhação e até dificuldades para colocar comida na mesa.
“Estamos profundamente desrespeitados com o constante atraso no pagamento dos salários e do ticket alimentação. Hoje, dia 18, ainda não recebemos nossos proventos. Somos pais e mães de família, enfrentando dívidas, juros e humilhações, sem sequer conseguir comprar o básico para nossos filhos. O desespero de ver o pão faltar e não ter resposta da empresa é revoltante. Pedimos respeito, dignidade e o cumprimento dos nossos direitos”, relatou um dos trabalhadores.
As denúncias apontam que o problema atinge não apenas os colaboradores ligados ao Deracre, mas também funcionários de outras secretarias estaduais. A TecNews, responsável pelo contrato de terceirização, afirma nos bastidores que não recebeu os repasses do governo, mas não assume publicamente essa condição.
Um servidor, que preferiu não se identificar por medo de represálias, desabafou:
“Quem pensa que não somos perseguidos está enganado. Aqui é uma humilhação só. A empresa diz que não recebe do Estado e não tem coragem de expor publicamente. Nós temos que engolir calados, sem saber o dia exato de receber. Isso é falta de respeito do governador Gladson Cameli conosco.”
A revolta dos trabalhadores escancara mais um episódio de descaso da atual gestão. Como o governo do Acre não fez o pagamento para a empresa terceirizada, os colaboradores continuam desamparados, sofrendo as consequências da má administração e da falta de fiscalização nos contratos.
Enquanto isso, pais e mães de família seguem clamando por dignidade, cobrando que seus direitos básicos sejam respeitados.
No Festival do Açaí, Gladson Cameli celebra “banho de rio” e energias renovadas enquanto o Acre afunda em abandono e má gestão
Apaixonado por festa: Gladson Cameli reforça alianças em Feijó, mas deixa saúde, educação e segurança em crise – Foto: Facebook Gladson Cameli
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), mais uma vez mostrou sua predileção por festas e eventos populares em detrimento da gestão do Estado. No último fim de semana, Gladson esteve em Feijó, onde participou ativamente do Festival do Açaí e do Festival de Praia, promovendo discursos de otimismo e confraternizações, ao lado do prefeito Railson Ferreira (UB).
Durante o evento, Cameli chegou a declarar que estava com as “energias renovadas depois desse banho de rio”. A frase, carregada de entusiasmo, contrasta de forma gritante com a realidade da maioria dos acreanos, que seguem enfrentando diariamente os efeitos de uma gestão fragilizada, marcada por falhas graves em setores essenciais.
União política com Railson
O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, conhecido pela farta utilização de diárias pagas com dinheiro público, aproveitou a presença do governador para consolidar sua imagem política. O encontro reforça a aliança de interesses entre os dois, que têm encontrado nas festas uma oportunidade de autopromoção e de fortalecimento eleitoral. Para a população, entretanto, essa parceria pouco significa em termos de melhorias concretas no dia a dia.
A festa não chega ao povo
Enquanto Cameli exibe alegria em eventos, a realidade no Acre é outra:
Na saúde, hospitais sofrem com falta de medicamentos e estrutura precária. Pacientes aguardam por atendimentos básicos e transferências para outros estados se tornaram rotina.
Na educação, escolas sem manutenção adequada e professores desvalorizados são a regra, comprometendo o futuro de milhares de jovens.
Na segurança pública, os índices de violência continuam alarmantes, deixando comunidades inteiras reféns da criminalidade.
Nada disso parece renovar as energias do governador, que prefere se destacar como animador de festas em vez de gestor responsável.
Um governo de imagem, não de resultados
A cena de Gladson Cameli mergulhando nas águas do rio em Feijó simboliza o afastamento da realidade vivida pelo povo acreano. O Estado não precisa de um governador que atue como celebridade de festival, mas sim de um líder comprometido em resolver os problemas urgentes que afetam a vida de todos.
No Acre, as festas podem até renovar as energias de Cameli, mas não apagam o esgotamento da população diante de um governo marcado pela falta de planejamento, prioridades distorcidas e alianças políticas voltadas muito mais para interesses pessoais do que para o bem-estar coletivo.
