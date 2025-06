Trabalhadores da saúde convocam grande manifestação contra os desmandos do governo Gladson Cameli

Quem irá suceder o governo de Gladson Cameli (Progressista) certamente não terá vida fácil, mas como a mordomia de quem ocupa o cargo é grande e cheia de privilégios, os nomes colocados na sucessão não tem a dimensão da situação que herdará.

Os órgãos de estatísticas não fazem uma projeção exata, mas é assustador a quantidade de pessoas e na sua maioria jovens que estão indo embora do Acre.

A falta de oportunidades local deve-se a incerteza do futuro do governador, já que muitos empresários não se instalam no Acre por receio de qualquer hora, o STJ afastar o governador Gladson Cameli, que é envolvido no maior esquema de corrupção da história do Acre.

Na Rodoviária Internacional de Rio Branco, os ônibus que operam para fora do estado registram um grande número de famílias saindo de mudança para fora do Acre, com destinos distintos como Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo e Paraíba.

Infelizmente o modelo de governar adotado por Cameli, não passa de nomeações políticas e poucas obras, mas ficará marcado também por não atrair empresas para se instalar no Acre. Quem não quer se apartar das famílias, compra uma moto ou um carro e vai trabalhar de motorista por aplicativo.