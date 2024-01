Teve até xororô: Ausência do senador Alan Rick e Minoru Kimpara no evento do fracassado Alysson Bestene, frustrou o Palácio Rio Branco

A festa que tinha como objetivo selar a unidade dos partidos aliados do governo entorno do nome de Alysson Bestene (Progressista), para a disputa da prefeitura de Rio Branco foi melada por duas ausências importantes.

O senador Alan Rick (UB) e o Diretor Presidente da FEM, Minoru Kimpara, do PSDB, que eram figuras importantes no evento, não compareceram e deixaram os organizadores no vácuo.

Alan Rick é pressionado pelo colega de partido, senador Márcio Bittar, para fechar apoio a reeleição de Bocalom, mas pela quantidade de cargos no governo ele vem postergando a decisão.

Já Minoru Kimpara sonha em ser candidato a prefeito da Capital acreana, mas não encontra apoio bom o suficiente para alavancar tal candidatura, mas Kimpara tem o melhor desempenho nas pesquisas do que o candidato do governo Cameli, Alysson Bestene que está se mostrando um verdadeiro fracasso nas pesquisa.

Nenhuma das duas figuras políticas compareceram no ato do PP que aconteceu na sede do Partido, segundo informações repassadas ao 3 de Julho Notícias por algumas fontes palacianas, essa ausência não foi vista com bons olhos.

O jogo é jogado e cada um está mexendo os dados de acordo com suas forças e interesses neste ano e na na eleição de 2026.