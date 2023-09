Terceirizados de empresa ligada a família do deputado Afonso Fernandes, cruzam os braços e fecham rua por salários atrasados

O Governador Gladson Cameli (PP) daria certamente um bom embaixador do Brasil nos Estados Unidos, afinal o gestor não sai de lá e talvez é o governador de estados brasileiro que mais viaja.

Acontece que em nenhuma dessas suas idas ao país mais poderoso do mundo, o povo do Acre viu nada de retorno chegar ao nosso estado e já está bem evidente e a impressão que dá é de que o governador Gladson Cameli usa as agendas internacionais como pretestos para justificar suas viagens, sem que haja o compromisso de busca por investimentos mas sim passeios pagos com dinheiro público.

Passada a pandemia, que ajudava demais o governador esconder sua incapacidade de ser gestor, ele agora anda sem rumo, perdido e o Acre se encontra em uma estagnação nunca visto nos últimos tempos.

Com a crise provocada por inúmeras investigações de corrupção no governo, as obras estão paralisadas e não vemos nada ser feito para que a economia volte a gerar oportunidades.

Os serviços básicos estão funcionando no limite, milhares de terceirizados sem salário e o Ministério Público do Acre inerte diante de tudo que vem acontecendo. Passou da hora de um assessor próximo ao governador sentar ele em um sofá e dizer; ‘Gladson eu sei que tu gosta de avião, mas sente aqui e governe, após acabar o mandato o senhor pode trabalhar de aeromoço’