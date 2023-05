“Talvez se não tivesse roubado tanto no nosso estado, a nossa saúde não se encontrava no estado deplorável de abandono” diz Leomar sobre Gladson

Vereador Leomar Barbosa e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Durante a sessão que aconteceu na Câmara de Vereadores do município de Brasileia, o vereador Leomar Barbosa fez um pronunciamento onde expôs sua indignação com os rumos que o Hospital Regional do Alto Acre está tomando em virtude da irresponsabilidade e falta de humanidade por parte de integrante da diretoria da unidade hospitalar e do próprio Governo do Estado.

O parlamentar afirma que a falta de médico é o maior gargalo dentro do hospital, inclusive, um médico que atende na unidade, enviou mensagem para outro vereador pedindo que o parlamentar cobre do governo a contratação de pelo menos mais um médico para atender no hospital.

Leomar destaca que mais um médico não vai resolver a situação, pois falta desse profissional tem sobrecarregado os demais que trabalham e que não estão dando conta de atender a demanda no local. O mesmo disse que recebeu nesta segunda-feira (01), muitas reclamações de pessoas que chegaram no hospital às 14:00 horas e até as hs 20:00 não tinham conseguido ser atendidos.

“Esses gestores que estão sendo contratados via política, que muitas das vezes não tem vocação nenhuma para se trabalhar na saúde, não tem coração. Muitos que estão ali dentro estão pelo salário mas não estão para resolver o problema do nosso município. Muitos médicos pegam culpa sem terem culpa pela ineficiência do poder público, a irresponsabilidade de um governo que sempre está sendo estampado na mídia em rede nacional e estadual com atos de corrupção, talvez se não tivesse roubado tanto no nosso estado, a nossa saúde não se encontrava no estado deplorável de abandono”, disse Leomar.

Veja o Vídeo: