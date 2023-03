Tadeu Hassem, investigado na Operação “Tributo ao Caixa Dois”, se solidariza com Gladson Cameli após 3ª fase da Operação Ptolomeu

Deputado estadual Tadeu Hassem – Foto Reprodução / Arte Alemão Monteiro

O oportunismo em algumas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, como é o caso do deputado estadual Tadeu Hassem que está aproveitando o momento de impacto após a realização da 3ª fase da operação Ptolomeu (que tem Gladson como chefe de organização criminosa) para tentar massagear o ego do governador e assim dar sustentação às contratações de seus familiares no governo.

Pode-se dizer que este não é o melhor momento para Tadeu se solidarizar por conta de uma operação da Polícia Federal, isto porquê o deputado Tadeu Hassem também está na mira da Polícia Federal pelo mesmo motivo que o governador, crime de corrupção. Tadeu se destaca, sendo o primeiro a se solidarizar com Cameli

No dia 4 de novembro de 2020, o delegado de Polícia Federal, Antônio Francisco Carlota Pessoa, instaurou inquérito policial para apurar a denúncia de crime de peculato no qual Tadeu Hassem, enquanto exercia a função de secretário de finanças do município de Brasileia, na gestão de sua irmã Fernanda Hassem, estaria envolvido.

De acordo com o que apresenta no inquérito da Polícia Federal, Tadeu em conluio com outros autores, emitiria Certidão Negativa de Ônus Municipal ao receber o dinheiro vivo em mãos, sem fornecer o comprovante de pagamento do Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), apropriando-se dos valores, sendo que, às vezes, como meio para a perpetração deste crime, falsificava documentos. A prática criminosa teria acontecido no período de 2019/2020 (primeiro mandato da prefeita Fernanda Hassem).

Já no dia 29 de setembro de 2021, a Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga o ex-secretário de finanças e atual deputado estadual , Licurgo Tadeu de Sousa Hassem e ostros dois envolvidos. Após a conclusão do inquérito, a Polícia Federal realizou a 1ª fase da Operação Tributo ao Caixa Dois.

Em combate ao crime de peculato, equipes da PF esteve nas dependências da sede da Prefeitura de Brasileia e do Setor de Cadastro do município, ocasião em que teria relação com o caso de corrupção praticado durante a gestão da prefeita Fernanda Hassem no qual seu irmão é um dos investigados sobre a suposta apropriação dos valores recolhidos a título de Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Na ocasião, 20 policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos e na Prefeitura de Brasileia.

A nota segue na íntegra:

Acerca da terceira fase da Operação Ptolomeu, deflagrada na manhã desta quinta-feira (9), acredito que nenhum governo está imune à investigações, trata-se de algo importante — que faz parte do processo democrático.

Tenho certeza que tanto o Governo do Acre como o governador Gladson Cameli não somente defendem, mas contribuem com os trabalhos das investigações — tendo, assim, compromisso com a transparência. Isso foi mostrado não somente com palavras, mas com ações, vistas em episódios anteriores.

Quero declarar solidariedade ao governador Gladson. Sua seriedade na forma de conduzir o Estado é admirável. Estou certo de que, ao final das investigações, tudo será elucidado.

