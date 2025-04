Tá querendo tomar o lugar da vice! Sonhando em ser governador, Bocalom tem evitado colocar a vice, Mailza Assis, em evidência

Há quem diga que o mutirão oftalmológico viabilizado pela deputada estadual Maria Antônia, em parceria com outras instituições, tremeu as bases na região do Alto Acre, fazendo retornar até quem já teria abandonado seus eleitores, como é o caso do deputado estadual Tadeu Hassem, que sequer atende seus eleitores.

Todos são conhecedores que ao longo de seus mandatos, a deputada estadual Maria Antônia, tem se dedicado em melhorar cada vez mais a saúde pública do estado do Acre, em especial no município de Brasileia, sua cidade natal. Maria Antônia, enquanto parlamentar, tem cumprido seu ofício, fazendo além das suas obrigações o que não se vê com frequência por outros pares.

Ao longo dos anos, a região do Alto Acre, em especial o município de Brasileia, teve uma boa representatividade por parte dos deputados estaduais que atuaram no passado para fazer história no futuro. Nomes como: Delorgem Campos, Astério Moreira, Leila Galvão, ex-deputado federal Zico Bronzeado e agora a Maria Antônia fizeram e fazem a diferença quando o assunto é política.

Esses cumpriram seus ofícios e acima de tudo, não deixaram o poder subir a cabeça, permanecendo firmes com suas bases eleitorais, diferentemente do deputado Tadeu Hassem que apesar de estar no seu terceiro ano de mandato a única coisa que conseguiu com maestria foi um alto índice de rejeição.

As reclamações são unânimes: o deputado Tadeu, sumiu! Não visita, não atende o telefone e muito menos realiza ações que levam benefícios para a população, como faz a deputada Maria Antônia. Muitos alegam que o parlamentar só teve uma boa avaliação no início porque se escorou na gestão de sua irmã, a ex-prefeita Fernanda Hassem que desempenhou uma boa gestão e conseguiu elevar o nome de Tadeu, enquanto deputado.

O deputado estadual, Tadeu Hassem, conseguiu ainda colecionar inúmeras reclamações por não cumprir suas promessas e muito menos honrar seus compromissos junto aos seus eleitores, fator este que tem manchado a sua imagem e colocado em cheque o valor de sua palavra.