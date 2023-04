Suposto crime de peculato estaria acontecendo na secretaria de agricultura, estão cobrando “taxa” de produtor para transportá-los no conhecido pau de arara

Prefeito Zequinha Lima de Cruzeiro do Sul Acre – Foto: Arquivo / Facebook / Zequinha Lima

Uma suposta prática de crime de peculato estaria acontecendo dentro das repartições da secretaria municipal de agricultura da prefeitura de Cruzeiro do Sul na administração do prefeito Zequinha Lima, onde servidores estariam usando patrimônio público para tirar vantagens financeiras para si próprios.

De acordo com informações repassadas a redação do 3 de Julho Notícias, o responsável pela frota de caminhões da secretaria, identificado como Roberto Vasconcelos, estaria cobrando uma “taxa” de cada produtor para transportá-los no conhecido pau de arara.

O pagamento é feito instantaneamente em espécie e posteriormente é repassado para Roberto, o suposto esquema acontece da seguinte forma: cada caminhão cobra R$ 10,00 por pessoa e se o produtor tiver carga paga mais R$ 3,00 reais por cada produto, ex: se o produtor precisar se deslocar com uma saca de farinha ele terá que pagar R$ 13,00 reais, caso ele tenha uma saca de farinha e um cacho de banana, o produtor terá que pagar R$ 16,00, pela passagem e pelos 2 produtos.

Observação: Tem um caminhão que cobra mais caro, a passagem é R$ 15,00 reais, pois quando chega no mercado municipal, o motorista ainda cobra daqueles que tem casa na cidade para deixá-los nas suas residências com o caminhão da secretaria. Informações dão conta que a secretário da pasta, identificada como Aldenir Meneses, sabe de toda a situação, mas em nenhum momento se opôs a essa situação, e os produtores estão revoltados por entender que isso não é justo.

Até onde se sabe, esse dinheiro recebido em mãos não está sendo prestado conta. A grande questão no momento é saber se todo esse dinheiro arrecadado entraram nas contas da prefeitura. Dinheiro em espécie repassados para um servidor, sem destino certo, seria isso que está acontecendo dentro da prefeitura de Cruzeiro do Sul na administração do prefeito Zequinha Lima?

Sem dúvidas cabe manifestação dos órgão de controle, como Polícia Federal e Ministério Público para que por meio de investigação, descubram quanto já foi arrecadado até o momento durante o tempo que iniciaram as cobranças e para onde foi todo o montante.

O outro lado

A redação entrou em contato com o secretário de comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Conhecido por Chico Melo, para saber se o prefeito Zequinha Lima sabe do que está acontecendo e se o dinheiro arrecadado está entrando nos cofres da prefeitura, em resposta o mesmo afirmou. “Essa situação não é de nosso conhecimento…muito menos de conhecimento do Prefeito. A denúncia foi repassada para Secretaria de Agricultura, para averiguação dos fatos. Toda conduta fora de contexto terá as providências necessárias”.