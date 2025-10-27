Política Destaque
Submisso a Tião Bocalom, Joabe Lira perde credibilidade e arrasta a Câmara de Rio Branco para a crise mais profunda da atual legislatura
Joabe Lira defende um dos piores prefeitos de Rio Branco – Foto: Reprodução
A Câmara Municipal de Rio Branco vive um dos momentos mais tensos dos últimos anos, e boa parte desse desgaste recai sobre o presidente da Casa, vereador Joabe Lira. Conhecido por ser um dos principais defensores do prefeito Tião Bocalom, considerado por muitos como um dos piores gestores da história recente da capital acreana, Joabe tem perdido apoio até mesmo entre aliados do governo.
O que antes era uma liderança fortalecida pela base de sustentação do prefeito, hoje se transforma em alvo de críticas pela falta de diálogo, centralização de decisões e gestão opaca. Parlamentares, inclusive da base, relatam insatisfação com o modo autoritário e pouco transparente com que o presidente conduz os trabalhos legislativos. Sessões desorganizadas, pautas alteradas sem aviso e decisões tomadas sem consulta ao plenário viraram rotina.
Nos bastidores, o clima é de impaciência. A Câmara, que deveria ser o espaço do debate público e da construção democrática, tornou-se uma extensão da Prefeitura, submetida à vontade do Executivo. A condução de Joabe Lira, marcada pela subserviência a Bocalom, tem sido vista como um obstáculo à independência do Legislativo.
A avaliação predominante entre vereadores é de que a presidência perdeu credibilidade e autoridade moral. Se continuar nesse caminho, Joabe corre o risco de não apenas isolar-se politicamente, mas também de arrastar a imagem da Câmara junto com a impopularidade do prefeito que defende. A população de Rio Branco observa e cobra — e a história tende a não ser generosa com quem escolheu o silêncio diante da má gestão.
Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai
Vereador André Kamai denuncia tentativa de engano do prefeito Bocalom em obra federal.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a ser alvo de duras críticas após ser acusado de tentar enganar a população ao esconder a placa do Governo Federal em uma obra realizada com recursos do governo do presidente Lula. A denúncia foi feita pelo vereador André Kamai, que classificou a atitude como uma tentativa descarada de se apropriar de conquistas que não pertencem à gestão municipal.
Segundo Kamai, Bocalom tenta criar uma falsa narrativa para fazer o povo acreditar que a obra é fruto de sua administração, quando, na verdade, ela está sendo executada com verbas federais. “O prefeito mente e tenta enganar o povo de Rio Branco. Essa é mais uma prova de que ele vive de maquiagem e propaganda, não de trabalho real”, disparou o parlamentar.
Enquanto tenta se promover com o trabalho alheio, o prefeito segue sem entregar as promessas feitas à população. O programa “1001 Dignidades”, anunciado com pompa como um marco social da gestão, continua apenas no discurso. Passados quatro anos, nada saiu do papel — uma frustração para quem esperava melhorias concretas nas comunidades mais carentes.
O vereador André Kamai reforçou que a população não pode ser enganada com discursos e aparências. “O povo não é bobo, prefeito. Rio Branco precisa de gestores que falem a verdade e trabalhem de fato, não de maquiagem de obra”, afirmou o parlamentar, cobrando transparência e respeito com os cidadãos.
A denúncia ganhou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo que mostra a farsa está sendo amplamente compartilhado.
“Assista o vídeo no Instagram e veja com seus próprios olhos”, completou Kamai. O caso reacende o debate sobre ética, transparência e o uso político de obras públicas em Rio Branco.
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter
Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre
Transporte-SEMTRANS: Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança segunda edição do Projeto Idoso no Trânsito
Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira
POLÍTICA
Prasidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
