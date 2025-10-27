Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Submisso a Tião Bocalom, Joabe Lira perde credibilidade e arrasta a Câmara de Rio Branco para a crise mais profunda da atual legislatura

Publicados

27 de outubro de 2025

Política

Joabe Lira defende um dos piores prefeitos de Rio Branco – Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Rio Branco vive um dos momentos mais tensos dos últimos anos, e boa parte desse desgaste recai sobre o presidente da Casa, vereador Joabe Lira. Conhecido por ser um dos principais defensores do prefeito Tião Bocalom, considerado por muitos como um dos piores gestores da história recente da capital acreana, Joabe tem perdido apoio até mesmo entre aliados do governo.

O que antes era uma liderança fortalecida pela base de sustentação do prefeito, hoje se transforma em alvo de críticas pela falta de diálogo, centralização de decisões e gestão opaca. Parlamentares, inclusive da base, relatam insatisfação com o modo autoritário e pouco transparente com que o presidente conduz os trabalhos legislativos. Sessões desorganizadas, pautas alteradas sem aviso e decisões tomadas sem consulta ao plenário viraram rotina.

Nos bastidores, o clima é de impaciência. A Câmara, que deveria ser o espaço do debate público e da construção democrática, tornou-se uma extensão da Prefeitura, submetida à vontade do Executivo. A condução de Joabe Lira, marcada pela subserviência a Bocalom, tem sido vista como um obstáculo à independência do Legislativo.

Leia Também:  Gladson Cameli perde o controle: PP afunda em brigas internas enquanto tenta empurrar Mailza, sem preparo, e cogita Bocalom, símbolo do fracasso em Rio Branco

A avaliação predominante entre vereadores é de que a presidência perdeu credibilidade e autoridade moral. Se continuar nesse caminho, Joabe corre o risco de não apenas isolar-se politicamente, mas também de arrastar a imagem da Câmara junto com a impopularidade do prefeito que defende. A população de Rio Branco observa e cobra — e a história tende a não ser generosa com quem escolheu o silêncio diante da má gestão.

Política

Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai

Publicados

5 dias atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Vereador André Kamai denuncia tentativa de engano do prefeito Bocalom em obra federal.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a ser alvo de duras críticas após ser acusado de tentar enganar a população ao esconder a placa do Governo Federal em uma obra realizada com recursos do governo do presidente Lula. A denúncia foi feita pelo vereador André Kamai, que classificou a atitude como uma tentativa descarada de se apropriar de conquistas que não pertencem à gestão municipal.

Segundo Kamai, Bocalom tenta criar uma falsa narrativa para fazer o povo acreditar que a obra é fruto de sua administração, quando, na verdade, ela está sendo executada com verbas federais. “O prefeito mente e tenta enganar o povo de Rio Branco. Essa é mais uma prova de que ele vive de maquiagem e propaganda, não de trabalho real”, disparou o parlamentar.

Enquanto tenta se promover com o trabalho alheio, o prefeito segue sem entregar as promessas feitas à população. O programa “1001 Dignidades”, anunciado com pompa como um marco social da gestão, continua apenas no discurso. Passados quatro anos, nada saiu do papel — uma frustração para quem esperava melhorias concretas nas comunidades mais carentes.

Leia Também:  Lula e Jorge Viana lideram comitiva com mais de 100 empresários em fóruns na Indonésia e na Malásia para ampliar presença do Brasil na Ásia

O vereador André Kamai reforçou que a população não pode ser enganada com discursos e aparências. “O povo não é bobo, prefeito. Rio Branco precisa de gestores que falem a verdade e trabalhem de fato, não de maquiagem de obra”, afirmou o parlamentar, cobrando transparência e respeito com os cidadãos.

A denúncia ganhou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo que mostra a farsa está sendo amplamente compartilhado.

“Assista o vídeo no Instagram e veja com seus próprios olhos”, completou Kamai. O caso reacende o debate sobre ética, transparência e o uso político de obras públicas em Rio Branco.

COMENTE ABAIXO:
