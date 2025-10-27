Submisso a Tião Bocalom, Joabe Lira perde credibilidade e arrasta a Câmara de Rio Branco para a crise mais profunda da atual legislatura

Joabe Lira defende um dos piores prefeitos de Rio Branco – Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Rio Branco vive um dos momentos mais tensos dos últimos anos, e boa parte desse desgaste recai sobre o presidente da Casa, vereador Joabe Lira. Conhecido por ser um dos principais defensores do prefeito Tião Bocalom, considerado por muitos como um dos piores gestores da história recente da capital acreana, Joabe tem perdido apoio até mesmo entre aliados do governo.

O que antes era uma liderança fortalecida pela base de sustentação do prefeito, hoje se transforma em alvo de críticas pela falta de diálogo, centralização de decisões e gestão opaca. Parlamentares, inclusive da base, relatam insatisfação com o modo autoritário e pouco transparente com que o presidente conduz os trabalhos legislativos. Sessões desorganizadas, pautas alteradas sem aviso e decisões tomadas sem consulta ao plenário viraram rotina.

Nos bastidores, o clima é de impaciência. A Câmara, que deveria ser o espaço do debate público e da construção democrática, tornou-se uma extensão da Prefeitura, submetida à vontade do Executivo. A condução de Joabe Lira, marcada pela subserviência a Bocalom, tem sido vista como um obstáculo à independência do Legislativo.

A avaliação predominante entre vereadores é de que a presidência perdeu credibilidade e autoridade moral. Se continuar nesse caminho, Joabe corre o risco de não apenas isolar-se politicamente, mas também de arrastar a imagem da Câmara junto com a impopularidade do prefeito que defende. A população de Rio Branco observa e cobra — e a história tende a não ser generosa com quem escolheu o silêncio diante da má gestão.