STJ rejeita, por unanimidade, mais uma vez, tentativa do governado Gladson Cameli de fugir do julgamento por corrupção, diz Leo Rosas
Gladson Cameli sofre nova derrota no STJ e pode estar próximo da condenação – Foto: Reproduçao Facebook Gladson Cameli
O jornalista acreano Leo Rosas voltou a usar suas redes sociais para informar a população sobre os desdobramentos do processo criminal que envolve o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli (PP/AC). Segundo Rosas, Cameli — conhecido como Odancinha — sofreu mais uma derrota na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desta vez no julgamento de embargos de declaração. (veja o vídeo no Instagram)
A decisão foi unânime e representa, de acordo com o comunicador, a última tentativa do governador de adiar o avanço do processo. “Desde o início da ação penal, em vez de provar sua inocência, Gladson vem tentando anular investigações e protelar o julgamento. Mais uma vez, não conseguiu”, destacou Rosas.
As acusações decorrem de investigações que apontam desvio de recursos públicos e participação em esquemas de corrupção.
Com a negativa ao recurso, o processo segue para a fase decisiva. A relatora, ministra Nancy Andrighi, deve apresentar seu voto, que será encaminhado ao ministro João Otávio Noronha, responsável por levar a ação penal a julgamento. A partir daí, a Corte Especial decidirá se Cameli é culpado ou inocente.
Segundo Leo Rosas, o cenário é desfavorável ao governador:
“Pelo tanto que li, pelo andamento do processo e pelas derrotas que ele já sofreu no STJ, é muito difícil que Gladson prove inocência. Sendo condenado, perde o cargo e fica inelegível.”
A eventual condenação de Gladson Cameli teria repercussão imediata no cenário político do Acre. Além de perder o mandato, o governador ficaria impedido de disputar eleições futuras. Ele próprio já declarou que “não precisa da política para sobreviver”.
“Está chegando a hora dos acreanos saberem se têm um governador corrupto ou honesto. Pelo ritmo do processo, acredito que antes do Papai Noel chegar, Cameli será condenado.”
Enquanto isso, a população segue aguardando o desfecho de um caso que pode redefinir o comando político do Acre.
Os crimes que pesam contra Cameli
O governador é réu por uma série de crimes graves:
- Peculato
- Lavagem de dinheiro
- Fraude à licitação
- Formação de organização criminosa
- Corrupção passiva e ativa
Ptolomeu
A Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre, investiga uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual, envolvendo supostos crimes de corrupção, peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos que somam centenas de milhões de reais; o governador Gladson Cameli (PP) é réu no processo, já sofreu derrotas no STJ e segue sob medidas cautelares como bloqueio de bens, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados, em um caso que pode levá-lo à perda do cargo e à inelegibilidade.
Governo Gladson Cameli ignora servidores, transforma negociação em promessa vazia e sindicatos anunciam novas mobilizações em outubro
Gerliano Nunes desabafa e cobra compromisso do governo Gladson Cameli com servidores – Foto: Reprodução Facebook Gladson Cameli
O clima entre os sindicatos do Acre e o governo de Gladson Cameli é de profunda insatisfação. Em tom de desabafo, o presidente do Sintegesp (Sindicato dos Gestores e Técnicos em Gestão), Gerliano Nunes, denunciou a postura do Executivo estadual diante das reivindicações apresentadas pela Frente Unida dos Sindicatos, que reúne cerca de 20 entidades representando mais de 30 mil servidores públicos.
Segundo ele, desde junho, a Frente vem cobrando três pontos centrais: a recomposição da revisão geral anual dos salários, a majoração do auxílio-alimentação para R$ 1 mil e a implementação do auxílio-saúde também no valor de R$ 1 mil.
“Nós já recebemos o auxílio-alimentação, mas em valor muito aquém do que foi solicitado. O que pedimos é a majoração para mil reais e a criação imediata do auxílio-saúde nesse mesmo valor. Não são pedidos absurdos, são direitos básicos, e o governo sabe disso. Mas, até agora, sequer tivemos um retorno concreto”, desabafou Nunes.
Promessas não cumpridas
O dirigente lembra que, no dia 3 de julho, uma reunião foi realizada com a Secretaria de Governo, com a presença do secretário Luiz Calixto, do adjunto Márcio Pereira e do representante da Sead, Fábio Lima. Na ocasião, foi firmado o compromisso de que em 45 dias seria apresentado um estudo de impacto financeiro sobre as demandas.
“Hoje já se passaram 76 dias e nada foi apresentado. Nenhum estudo, nenhuma proposta, nenhuma resposta. O governo simplesmente se cala. Isso mostra o desrespeito e a falta de compromisso com o servidor público acreano”, criticou Nunes.
Mobilização em outubro
Diante do silêncio do Executivo, a Frente Unida já planeja novos atos a partir do dia 1º de outubro, com a possibilidade de intensificar os protestos durante todo o mês, especialmente em datas ligadas às comemorações do Dia do Servidor Público.
“Não podemos mais esperar por promessas que não se cumprem. Vamos às ruas para mostrar que não aceitamos ser tratados como invisíveis. O governo precisa entender que a máquina pública só funciona por causa dos servidores. E nós não vamos parar até que nossas pautas sejam respeitadas”, reforçou o presidente do Sintegesp.
O tom de indignação de Gerliano Nunes ecoa entre os sindicatos que compõem a Frente Unida. Eles não descartam até mesmo paralisações mais amplas, caso o governo continue a ignorar as demandas.
Para os dirigentes sindicais, o governo Cameli adota uma postura seletiva e corporativista, privilegiando determinadas carreiras e relegando outras ao esquecimento. “É inaceitável que a gestão do governador Gladson trate servidores de forma desigual, ignorando e desprezando categorias inteiras que são fundamentais para o funcionamento da máquina pública”, criticam.
Os sindicatos também afirmam que não descartam a possibilidade de paralisações mais amplas, caso o governo siga ignorando as demandas da base do funcionalismo. “Nossa luta é por direitos que já deveriam ter sido garantidos. Não vamos aceitar promessas vazias enquanto o servidor continua sendo desrespeitado”, reforçam as entidades.
