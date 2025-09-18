STJ rejeita, por unanimidade, mais uma vez, tentativa do governado Gladson Cameli de fugir do julgamento por corrupção, diz Leo Rosas

Gladson Cameli sofre nova derrota no STJ e pode estar próximo da condenação – Foto: Reproduçao Facebook Gladson Cameli

O jornalista acreano Leo Rosas voltou a usar suas redes sociais para informar a população sobre os desdobramentos do processo criminal que envolve o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli (PP/AC). Segundo Rosas, Cameli — conhecido como Odancinha — sofreu mais uma derrota na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desta vez no julgamento de embargos de declaração. (veja o vídeo no Instagram)

A decisão foi unânime e representa, de acordo com o comunicador, a última tentativa do governador de adiar o avanço do processo. “Desde o início da ação penal, em vez de provar sua inocência, Gladson vem tentando anular investigações e protelar o julgamento. Mais uma vez, não conseguiu”, destacou Rosas.

As acusações decorrem de investigações que apontam desvio de recursos públicos e participação em esquemas de corrupção.

Com a negativa ao recurso, o processo segue para a fase decisiva. A relatora, ministra Nancy Andrighi, deve apresentar seu voto, que será encaminhado ao ministro João Otávio Noronha, responsável por levar a ação penal a julgamento. A partir daí, a Corte Especial decidirá se Cameli é culpado ou inocente.

Segundo Leo Rosas, o cenário é desfavorável ao governador:

“Pelo tanto que li, pelo andamento do processo e pelas derrotas que ele já sofreu no STJ, é muito difícil que Gladson prove inocência. Sendo condenado, perde o cargo e fica inelegível.”

A eventual condenação de Gladson Cameli teria repercussão imediata no cenário político do Acre. Além de perder o mandato, o governador ficaria impedido de disputar eleições futuras. Ele próprio já declarou que “não precisa da política para sobreviver”.

“Está chegando a hora dos acreanos saberem se têm um governador corrupto ou honesto. Pelo ritmo do processo, acredito que antes do Papai Noel chegar, Cameli será condenado.”

Enquanto isso, a população segue aguardando o desfecho de um caso que pode redefinir o comando político do Acre.

Os crimes que pesam contra Cameli

O governador é réu por uma série de crimes graves:

Peculato

Lavagem de dinheiro

Fraude à licitação

Formação de organização criminosa

Corrupção passiva e ativa

Ptolomeu

A Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre, investiga uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual, envolvendo supostos crimes de corrupção, peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos que somam centenas de milhões de reais; o governador Gladson Cameli (PP) é réu no processo, já sofreu derrotas no STJ e segue sob medidas cautelares como bloqueio de bens, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados, em um caso que pode levá-lo à perda do cargo e à inelegibilidade.