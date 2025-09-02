Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política Destaque

STJ julga recurso de Gladson Cameli nesta quarta-feira: governador do Acre tenta atrasar julgamento de ação penal

Defesa insiste em manobras para suspender processo, mas decisão da Ministra Nancy Andrighi expôs contradições e manteve o trâmite

Publicados

2 de setembro de 2025

Política Destaque

STJ analisa novo recurso de Gladson Cameli: tentativa de suspender ação penal deve fracassar – Foto: Facebook Gladson Cameli

Nesta quarta-feira (03), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve analisar o Agravo Regimental apresentado pela defesa do governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, que figura como réu em ação penal. O recurso busca derrubar a decisão da Ministra Nancy Andrighi, que já havia indeferido pedido para suspender o andamento do processo.

A defesa de Gladson alegou que haveria divergências sobre a aplicação do Tema 990 do Supremo Tribunal Federal (STF) e, por isso, o caso deveria aguardar o julgamento do RE 1.537.165/SP. Os advogados argumentaram ainda que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a suspensão nacional de processos que tratam da mesma questão, no âmbito do Tema 1.404 da Repercussão Geral.

No entanto, a Ministra Nancy foi categórica: o pedido de suspensão não se sustenta. Ela ressaltou que a matéria levantada pela defesa já havia sido enfrentada quando a denúncia contra Gladson foi recebida pela própria Corte Especial. Na ocasião, ficou registrado que houve compartilhamento espontâneo de informações pelo COAF, ponto que não se confunde com o Tema 1.404 do STF.

Leia Também:  Candiru pede que a PF investigue a movimentação em posto de combustível na Av. Getúlio Vargas que abastece os veículos dos agregados de Gladson

Diante disso, a magistrada indeferiu a tentativa da defesa de atrasar o processo. A análise do recurso pela Corte Especial ocorre num momento decisivo, já que o julgamento da ação penal contra Gladson Cameli está “às portas”, como destacou a própria relatora.

Enquanto o Acre enfrenta problemas graves na saúde, educação e infraestrutura, o governador segue investindo energia e recursos em uma longa batalha judicial para tentar escapar das acusações. O julgamento de hoje pode ser mais um divisor de águas na trajetória política de Cameli, que insiste em se agarrar ao cargo mesmo diante de um processo criminal que ameaça seu futuro político e administrativo.

Política Destaque

