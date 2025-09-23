STJ fecha portas para manobras da defesa de Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF e alerta: o uso de novos recursos meramente protelatório poderá acarretar multa

A mais recente tentativa dos advogados do governador afastado Gladson Cameli de suspender o processo que corre contra ele no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi rechaçada de forma categórica pela Corte Especial. O recurso buscava questionar a utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo COAF, documentos centrais nas investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

A defesa de Cameli alegava que tais relatórios só poderiam ser acessados com autorização judicial e apontava supostas irregularidades em decisões anteriores. Mas o STJ foi enfático: o tema já havia sido analisado quando da aceitação da denúncia e não cabe, nesta fase, rediscutir provas ou criar entraves para retardar o processo.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, foi clara ao rejeitar os embargos de declaração, destacando que não havia omissão, contradição ou obscuridade na decisão anterior. Para o STJ, o recurso representava apenas “mero inconformismo” da defesa com os fundamentos já adotados.

Em sua decisão, Andrighi também lembrou que a própria Suprema Corte, em decisão do ministro Alexandre de Moraes, já havia delimitado que não há risco de paralisação das investigações quando o Ministério Público ou a Polícia Federal requisitam diretamente informações ao COAF ou à Receita Federal, desde que respeitados os requisitos legais e o sigilo.

Decisões recentes dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino reforçam essa interpretação, reconhecendo como legítima a atuação das autoridades investigatórias.

Além de rechaçar os argumentos, a ministra deixou um alerta: o uso de novos recursos com caráter meramente protelatório poderá acarretar multa. Ou seja, a estratégia da defesa de empurrar o processo para frente pode sair ainda mais cara.

Na prática, o julgamento do STJ enfraquece mais uma tentativa de blindagem de Cameli, que segue pressionado por denúncias de corrupção e desvio de recursos públicos. Ao rejeitar as manobras jurídicas, o tribunal sinaliza que não aceitará atrasos artificiais em processos de tamanha gravidade.

Enquanto isso, a população do Acre continua à espera de respostas concretas sobre os escândalos que envolvem o governador afastado. O processo avança, e cada derrota judicial da defesa de Cameli reforça a tese de que a Justiça não se curvará a expedientes protelatórios.

