Política Destaque
STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial
Política Destaque
Novas prorrogações incluem bloqueio de bens, restrições de contato e proibição de viagem
A nova decisão da Corte Especial do STJ, que prorrogou por mais 180 dias as medidas cautelares contra Gladson Cameli, não apenas estende as restrições impostas ao governador ela expõe, de maneira direta e incontestável, o colapso moral, político e administrativo de um governo que se arrasta entre denúncias, escândalos e suspeitas cada vez mais desconfortáveis. A Justiça deixa claro que não há confiança mínima para flexibilizar qualquer medida, revelando o nível de gravidade que envolve o chefe do Executivo acreano.
A manutenção das restrições, como a proibição de deixar o país, o bloqueio de bens e a obrigação de não contatar outros investigados, reforça que o STJ não enxerga um ambiente seguro para que Cameli atue com plena liberdade. Ao justificar a prorrogação, a ministra Nancy Andrighi foi objetiva: as cautelares estão vencendo, e a Justiça não pode correr o risco de permitir qualquer brecha que reforce o poder de articulação do governador sobre o esquema criminoso que é investigado há anos, com indícios robustos reunidos pela Polícia Federal e pela CGU.
As acusações contra Cameli não são meras suspeitas políticas são denúncias devastadoras. O governador responde por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, fraude em licitação e organização criminosa. A Operação Ptolomeu expôs um suposto esquema que drenou milhões dos cofres públicos e beneficiou diretamente familiares e aliados do governador. O contrato de R$ 24,3 milhões com a empresa Murano, recheado de sobrepreço, superfaturamento e serviços sem lastro técnico, é símbolo de uma gestão marcada por descontrole, favorecimentos e manipulação da máquina pública para interesses privados.
O esquema revelado pela PGR demonstra uma estrutura criminosa detalhada, montada para ocultar beneficiários reais, manipular atas de preços e assegurar que empresas sem capacidade técnica pudessem operar contratos milionários no Acre. Quase dois terços dos valores pagos não tinham nenhuma relação com o objeto do contrato, configurando um desvio deliberado de dinheiro público. Trata-se de um retrato chocante de como a administração estadual, sob o comando de Cameli, teria sido usada como ferramenta de lucro ilícito.
Mesmo diante de provas, laudos e indícios fartamente documentados, Gladson Cameli insiste na narrativa de vitimização, repetindo que é alvo de perseguição e que estaria enfrentando um “terrorismo acusatório”. Porém, cada nova decisão judicial desmonta seu discurso e reforça a percepção de que o governador perdeu completamente a credibilidade política. Com o julgamento marcado para 19 de novembro, o Acre convive com um governo à beira do colapso institucional, liderado por um gestor que tenta se manter no cargo enquanto afunda em denúncias que já ultrapassam o limite do aceitável para qualquer autoridade pública.
Política Destaque
Crise administrativa: falta de pagamento deixa Imac de Brasileia às escuras e revela o descontrole absoluto da gestão Gladson Cameli
Prédio do Imac em Brasileia tem energia cortada por falta de pagamento do governo Gladson Cameli.
Tudo parece possível no governo de Gladson Cameli inclusive o impensável: deixar órgãos públicos sem energia elétrica por falta de pagamento. Foi exatamente isso que aconteceu no prédio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em Brasileia, que amanheceu às escuras após o fornecimento ser cortado por débitos do próprio governo estadual.
A situação foi denunciada por um produtor rural do município de Xapuri, que procurou o portal 3 de Julho Notícias para relatar o descaso. Na manhã desta terça-feira, 4 de novembro, ele buscava atendimento do Centro Integrado de Meio Ambiente (CIMA) e se deparou com a total impossibilidade de acesso aos serviços. “Não tinha energia, estava tudo parado. A gente vem resolver algo urgente e se depara com isso. É uma vergonha”, relatou.
O CIMA, que funciona justamente como uma estrutura integrada do governo Gladson Cameli, concentra diversas secretarias e órgãos estaduais responsáveis por atender a população. No mesmo prédio onde opera o Imac também funcionam Saneacre, Procon, Sema e outros setores fundamentais todos igualmente afetados pelo corte de energia.
A falta de organização administrativa do governo estadual, que há anos coleciona denúncias de má gestão, agora atinge diretamente o atendimento público, prejudicando trabalhadores, produtores rurais e cidadãos que dependem dessas instituições. O episódio expõe mais uma vez o nível de descontrole da gestão Gladson Cameli, que consegue transformar até serviços essenciais em alvo do próprio descaso.
Enquanto isso, a população segue enfrentando transtornos, filas e prejuízos, enquanto o governo insiste em mostrar que, na prática, não consegue garantir sequer o básico: manter as contas em dia e os órgãos funcionando.
A reportagem do 3 de Julho Notícias entrou em contato com o governo do Acre e com as secretarias responsáveis para obter esclarecimentos sobre o corte de energia e a paralisação dos serviços no prédio do Imac em Brasileia. Até o momento, não houve resposta oficial. O espaço permanece aberto para que o governo Gladson Cameli apresente sua versão dos fatos, esclareça os motivos do débito e informe quais medidas serão tomadas para restabelecer o atendimento à população.
Lucelia Borges prestigia encontro regional que debate inovação e fortalecimento do Legislativo no Alto Acre
Prefeitura vai realizar audiência pública para apresentar ações do Programa Avança Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciará recadastramento de aposentados e pensionistas no dia 10 de novembro
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
POLÍTICA
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos...
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque3 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia4 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política7 dias atrás
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
PT-AC anuncia ação judicial contra Ulysses Araújo e acusa deputado bolsonarista de fabricar mentiras para atacar ex-governadores