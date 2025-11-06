STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial

Novas prorrogações incluem bloqueio de bens, restrições de contato e proibição de viagem

A nova decisão da Corte Especial do STJ, que prorrogou por mais 180 dias as medidas cautelares contra Gladson Cameli, não apenas estende as restrições impostas ao governador ela expõe, de maneira direta e incontestável, o colapso moral, político e administrativo de um governo que se arrasta entre denúncias, escândalos e suspeitas cada vez mais desconfortáveis. A Justiça deixa claro que não há confiança mínima para flexibilizar qualquer medida, revelando o nível de gravidade que envolve o chefe do Executivo acreano.

A manutenção das restrições, como a proibição de deixar o país, o bloqueio de bens e a obrigação de não contatar outros investigados, reforça que o STJ não enxerga um ambiente seguro para que Cameli atue com plena liberdade. Ao justificar a prorrogação, a ministra Nancy Andrighi foi objetiva: as cautelares estão vencendo, e a Justiça não pode correr o risco de permitir qualquer brecha que reforce o poder de articulação do governador sobre o esquema criminoso que é investigado há anos, com indícios robustos reunidos pela Polícia Federal e pela CGU.

As acusações contra Cameli não são meras suspeitas políticas são denúncias devastadoras. O governador responde por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, fraude em licitação e organização criminosa. A Operação Ptolomeu expôs um suposto esquema que drenou milhões dos cofres públicos e beneficiou diretamente familiares e aliados do governador. O contrato de R$ 24,3 milhões com a empresa Murano, recheado de sobrepreço, superfaturamento e serviços sem lastro técnico, é símbolo de uma gestão marcada por descontrole, favorecimentos e manipulação da máquina pública para interesses privados.

O esquema revelado pela PGR demonstra uma estrutura criminosa detalhada, montada para ocultar beneficiários reais, manipular atas de preços e assegurar que empresas sem capacidade técnica pudessem operar contratos milionários no Acre. Quase dois terços dos valores pagos não tinham nenhuma relação com o objeto do contrato, configurando um desvio deliberado de dinheiro público. Trata-se de um retrato chocante de como a administração estadual, sob o comando de Cameli, teria sido usada como ferramenta de lucro ilícito.

Mesmo diante de provas, laudos e indícios fartamente documentados, Gladson Cameli insiste na narrativa de vitimização, repetindo que é alvo de perseguição e que estaria enfrentando um “terrorismo acusatório”. Porém, cada nova decisão judicial desmonta seu discurso e reforça a percepção de que o governador perdeu completamente a credibilidade política. Com o julgamento marcado para 19 de novembro, o Acre convive com um governo à beira do colapso institucional, liderado por um gestor que tenta se manter no cargo enquanto afunda em denúncias que já ultrapassam o limite do aceitável para qualquer autoridade pública.