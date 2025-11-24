Política Destaque
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
STF mira Barbary: denúncias graves pressionam deputado do Acre e revelam uso suspeito de emendas
A crise política envolvendo o uso de emendas parlamentares ganhou um novo e incômodo capítulo para o deputado acreano Zezinho Barbary (PP), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, determinar o envio à Polícia Federal das denúncias que o apontam por possíveis desvios e uso irregular de máquinas adquiridas com dinheiro público. A decisão do ministro, tomada neste domingo (23), trata de fatos considerados “indícios de possíveis crimes” e exige investigação imediata, ampliando a pressão sobre o deputado, que vinha evitando se manifestar diante das suspeitas.
Segundo as denúncias apresentadas por Transparência Internacional, Transparência Brasil e Contas Abertas, máquinas financiadas por emendas de Barbary teriam sido utilizadas na abertura irregular de estradas dentro de uma área de proteção ambiental no Acre, um uso totalmente incompatível com a finalidade legal dos recursos. Pior: mesmo após embargo do Ibama, uma das máquinas teria continuado operando, supostamente beneficiando diretamente familiares do deputado, o que agrava a suspeita de abuso de poder político e patrimonialismo.
O caso expõe novamente o papel nebuloso das chamadas “emendas paralelas”, um sistema que, segundo as organizações de controle, permite baixa rastreabilidade e fragiliza a fiscalização do dinheiro público. Para essas entidades, o episódio envolvendo Barbary não é um ponto fora da curva, mas sim sintoma de um problema estrutural que abre margem para corrupção, descontrole e favorecimentos locais mascarados como obras públicas. O alerta é de que esse tipo de prática mina a confiança da sociedade e joga luz sobre a falta de transparência de certos parlamentares.
Diante da gravidade dos fatos, Flávio Dino determinou que a Polícia Federal avalie se o material deve ser anexado a inquéritos já existentes ou se novos procedimentos precisam ser abertos exclusivamente para investigar Zezinho Barbary. O deputado, contudo, permanece silencioso: não respondeu às entidades, não fez esclarecimentos públicos e tampouco apresentou qualquer justificativa para o uso das máquinas após o embargo ambiental. O silêncio, nesse contexto, ecoa como desconforto político e enfraquece sua posição diante da opinião pública.
Enquanto o STF reforça o rigor no controle da execução das emendas e endurece o combate às práticas obscuras, cresce a pressão para que Barbary explique, de forma convincente, como bens adquiridos com recursos federais foram parar dentro de uma área protegida e operando em benefício privado. A investigação agora está nas mãos da Polícia Federal, mas o desgaste já está instalado e recai inteiramente sobre o deputado acreano, que precisa responder à sociedade antes que seu nome se torne mais um símbolo da velha política que se aproveita do dinheiro público à sombra da impunidade.
O portal 3 de Julho mantém o espaço integralmente aberto para que o deputado Zezinho Barbary apresente sua versão dos fatos, encaminhe esclarecimentos ou exerça seu direito de resposta sempre que julgar necessário.
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra interna entre PL e PP e expõe disputa de poder envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
Tensão escancarada: prisão de Bolsonaro expõe racha entre PL e Progressista no Acre.
A temperatura política no Acre subiu de vez depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O episódio desestabilizou parte da ala bolsonarista no estado, especialmente figuras que sempre fizeram questão de repetir o discurso do ex-mandatário: o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), e o senador Márcio Bittar (PL).
Na inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, no domingo (23), Bittar protagonizou um dos momentos mais constrangedores do evento. Em meio ao palanque e às câmeras, o senador insinuou que setores do PP estariam sabotando uma possível aliança com o PL. Falou em parábolas, tentou florear, mas a mensagem foi clara como água barrenta: queria mandar um recado direto ao governador Gladson Cameli (PP), cobrando que colocasse rédea curta em seus comissionados que criticam Bolsonaro — agora preso e símbolo máximo do PL.
Bocalom, por sua vez, não perdeu a chance de engrossar o coro. Disse que fica “difícil” construir qualquer alinhamento político com o PP enquanto “nomeados de Gladson e Mailza” seguirem criticando o ex-presidente, a quem ele se referiu como “presidiário Jair Bolsonaro”, deixando escapar a ironia amarga que circula nos bastidores. A fala expôs o tamanho da crise: o PL quer blindagem absoluta ao seu líder preso, custe o que custar.
Mas no fundo, tudo isso tem outro pano de fundo. O que Bocalom e Bittar realmente buscam é um álibi político para não embarcar no projeto de Mailza Assis, pré-candidata ao governo pelo PP. Bocalom está em plena pré-campanha e faz de tudo para seduzir a militância progressista, inclusive criando atritos que justifiquem um afastamento do PP. A narrativa de “perseguição a Bolsonaro” surge como desculpa perfeita para virar as costas a Mailza sem assumir a real motivação: puro cálculo eleitoral.
A prisão de Bolsonaro acendeu a faísca, mas o incêndio entre PL e PP no Acre já estava preparado. Agora, com declarações atravessadas e provocações públicas, fica evidente que a disputa pelo poder em 2026 promete ser ainda mais turbulenta, e carregada de hipocrisia política.
