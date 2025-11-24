STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental

STF mira Barbary: denúncias graves pressionam deputado do Acre e revelam uso suspeito de emendas – Foto: Reprodução

A crise política envolvendo o uso de emendas parlamentares ganhou um novo e incômodo capítulo para o deputado acreano Zezinho Barbary (PP), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, determinar o envio à Polícia Federal das denúncias que o apontam por possíveis desvios e uso irregular de máquinas adquiridas com dinheiro público. A decisão do ministro, tomada neste domingo (23), trata de fatos considerados “indícios de possíveis crimes” e exige investigação imediata, ampliando a pressão sobre o deputado, que vinha evitando se manifestar diante das suspeitas.

Segundo as denúncias apresentadas por Transparência Internacional, Transparência Brasil e Contas Abertas, máquinas financiadas por emendas de Barbary teriam sido utilizadas na abertura irregular de estradas dentro de uma área de proteção ambiental no Acre, um uso totalmente incompatível com a finalidade legal dos recursos. Pior: mesmo após embargo do Ibama, uma das máquinas teria continuado operando, supostamente beneficiando diretamente familiares do deputado, o que agrava a suspeita de abuso de poder político e patrimonialismo.

O caso expõe novamente o papel nebuloso das chamadas “emendas paralelas”, um sistema que, segundo as organizações de controle, permite baixa rastreabilidade e fragiliza a fiscalização do dinheiro público. Para essas entidades, o episódio envolvendo Barbary não é um ponto fora da curva, mas sim sintoma de um problema estrutural que abre margem para corrupção, descontrole e favorecimentos locais mascarados como obras públicas. O alerta é de que esse tipo de prática mina a confiança da sociedade e joga luz sobre a falta de transparência de certos parlamentares.

Diante da gravidade dos fatos, Flávio Dino determinou que a Polícia Federal avalie se o material deve ser anexado a inquéritos já existentes ou se novos procedimentos precisam ser abertos exclusivamente para investigar Zezinho Barbary. O deputado, contudo, permanece silencioso: não respondeu às entidades, não fez esclarecimentos públicos e tampouco apresentou qualquer justificativa para o uso das máquinas após o embargo ambiental. O silêncio, nesse contexto, ecoa como desconforto político e enfraquece sua posição diante da opinião pública.

Enquanto o STF reforça o rigor no controle da execução das emendas e endurece o combate às práticas obscuras, cresce a pressão para que Barbary explique, de forma convincente, como bens adquiridos com recursos federais foram parar dentro de uma área protegida e operando em benefício privado. A investigação agora está nas mãos da Polícia Federal, mas o desgaste já está instalado e recai inteiramente sobre o deputado acreano, que precisa responder à sociedade antes que seu nome se torne mais um símbolo da velha política que se aproveita do dinheiro público à sombra da impunidade.

O portal 3 de Julho mantém o espaço integralmente aberto para que o deputado Zezinho Barbary apresente sua versão dos fatos, encaminhe esclarecimentos ou exerça seu direito de resposta sempre que julgar necessário.