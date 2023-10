Socorro! Governo do Acre deixa a população sofrer sem abastecimento de água por quase 10 dias em Marechal Thaumaturgo

Crise hídrica assola Marechal Thaumaturgo no governo Gladson – Foto: Facebook Gladson Cameli

O município de Marechal Thaumaturgo enfrenta uma severa crise hídrica que tem deixado a população em situação alarmante, privada do acesso básico à água potável por quase 10 dias. A Saneacre que é de responsabilidade do Governo do Acre, administrado pelo governador Gladson Cameli deixou a população a mercê da própria sorte.

A denúncia são de vários moradores que entraram em contato com o 3 de Julho Notícias para denunciar o caso. A cidade, situada no coração do Acre, vive um período de escassez que tem gerado preocupações crescentes entre os residentes locais.

A ausência prolongada de água potável tem impactado negativamente diversos aspectos da vida cotidiana, afetando desde as necessidades básicas de higiene até o abastecimento de estabelecimentos comerciais e serviços essenciais.

Moradores relatam dificuldades para realizar tarefas simples, como cozinhar, lavar roupa e, principalmente, garantir a hidratação diária.

O 3 de Julho Notícias deixa o espaço aberto caso o Saneacre ou o governador Gladson Cameli queira se manifestar sobre o caso.