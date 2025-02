Só faltou a Elzinha Mendonça! Bocalom dá educação e zeladoria de porteira fechada para o Progressista”, prefeito pacificou a relação

Bastou um movimento de rebeldia dos vereadores ditos independentes que o prefeito agiu e os parlamentares mudaram o discurso, passando de críticos ao prefeito Tião Bocalom (PL), a defensor sem medo de ser feliz.

Depois de se reunir com o chamado “boquinha”, acertando os espaços que cada um terá na gestão, o prefeito cedeu a pressão do Progressista e deu a secretaria de educação de porteira fechada, a Zeladoria e ainda ofereceu articulação política e assim pacificou a relação entre ambos.

A cara de felicidade dos vereadores durante o encontro com prefeito, mostra que a distribuição dos espaços agradou eles e agora Bocalom pode dizer: “tenho uma base consolidada na Câmara Municipal de Rio Branco”.

Apesar das movimentações, o prefeito não poderá dizer o mesmo da vereadora Elzinha Mendonça, que mesmo sendo do Progressistas, deixou bem claro que não quer conversa com a gestão Bocalom e muito menos com o prefeito.