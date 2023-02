Só apareceu o Boca: Governador Gladson Cameli cancela ida a 1ª noite de carnaval em Rio Branco, que teve público abaixo do esperado

A abertura do carnaval 2023 em Rio Branco foi um fisco, teve pouca participação popular, ausência do governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom animado confiante que a festa seria a maior de todos os tempos.

O espaço do entorno do Estádio Arena da Floresta na capital acreana, tem uma estrutura de ponta e com apoio conjunto da prefeitura de Rio Branco e o governo do estado do Acre.

O governador Gladson Cameli (PP) desistiu de última hora de ir na festa, sem detalhar os motivos de participar do fracassado carnaval. Quem comandou a festa foi o prefeito Tião Bocalom e sua vice Marfisa Galvão.

Na primeira noite costuma ser conhecida como o esquenta e solenidade de escolha da realeza do Carnaval, mas esta edição de 2023 deixou muito a desejar. O Rei Momo é Junior de Mônaco, que recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Tião Bocalom.

Gabriela Alencar foi escolhida a Rainha da festa momesca; Rosy Marry é a Rainha Trans e Monique Ágatha foi eleita a Rainha Gay. Os vencedores receberam prêmio em dinheiro e troféus.

