Situação de Bocalom no Progressista tende a piorar, com a deputada Socorro Neri no comando da executiva municipal de Rio Branco

Governador Gladson Cameli – Foto: Arquivo / Facebook

Uma das ferramentas mais importantes para a população fiscalizar os gastos e ações da administração pública é o Portal da Transparência e o governador Gladson Cameli, claramente iniciou o seu 2º mandato à frente do Poder Legislativo, descumprindo a Lei nº 12.527 de 2011, que estabelece critérios, que assegura o direito ao acesso a informação.

Desde o mês de janeiro, o Portal da Transparência do Governo do Estado não vem sendo atualizado e sequer abre as abas de gastos e pagamentos nas secretarias e instituições do Governo, mesmo tendo conhecimento da situação, o Ministério público do Acre, por algum motivo, ainda não fez nenhuma recomendação e muito menos abriu investigação para apurar supostas irregularidades no portal da transparência do Governo.

O Acre que mesmo sendo um estado pobre, costuma ter gastos exorbitantes, com diárias, frete de aviões, contratos publicitários e outras situações que são determinadas pelo governo.