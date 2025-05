Sindmed-AC pede apuração da denúncia de “terceirização” por meio de telemedicina no setor de cardiologia do Pronto Socorro de Rio Branco

Mailza aluga mansão para morar no Ecoville por R$15 mil mensais, que será pago com o sofrido dinheiro dos acreanos – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro

Chega a ser espantoso o quanto o governador Gladson Cameli e sua vice-governadora, Mailza Assis, luxam as custas do dinheiro público, mesmo o Acre sendo considerado um estado pobre. Na edição do diário oficial desta terça-feira 27, a vice-governadora Mailza Assis (PP) publicou o contrato de aluguel de sua nova residência oficial.

A publicação, mostra claramente que Mailza está aproveitando ao máximo as regalias que o poder está lhe proporcionando na qualidade de vice-governadora, sem se importar com o impacto que esta despeza causará aos cofres públicos.

Ao fazer a escolha do local para ser a residência oficial da vice-governadora, os critérios ultilizados foram os mais exigêntes e requintados possíveis, tudo do mais caro possível. O local foi um dos mais nobres da Capital Acreana, nada mesno do que o residencial Ecoville. A locação da residência, objeto de contratação será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao mês, sem a preocupação da vice-governadora, pois o dinheiro que pagará este aluguel não sairá do seu próprio bolso.

Por outro lado, o valor do aluguel causou espanto em muitas pessoas, que questionam o porquê de um aluguel nesse preço, mas o que essas pessoas não estão sabendo é que uma residência com essas característica é de R$ 15 mil em diante.

O tempo do contrato será de 12 meses, que totalizará o valor de R$ 180 mil por ano e os detalhes da fonte pagadora, no caso o governo do estado, serão por conta de recursos específicos consignados no prohhrama de trabalho.

Enquanto isso, os acreanos amargam a falta de segurança, falta de moradia, colapso nos serviços públicos e a fragilidade da elaboração de políticas públicas em geral. Mailza vai morar em uma mansão no luxuoso residencial Ecoville e rodeada de muita segurança e conforto.

O Acre é pobre, mas o governo do estado gosta da ostentação e festança custeada com dinheiro público.