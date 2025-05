Sindmed-AC lança o “Devedômetro” para divulgar os valores que o governo de Gladson Cameli deve aos médicos do Acre

Durante os trabalhos da sessão de terça-feira, 20, na Câmara Municipal, o vereador Eber Machado (MDB), voltou a criticar o volume de recursos e privilégios da gestão Bocalom com a empresa Ricco Transportes.

O parlamentar criticou a maneira de como a empresa se beneficiará do último empréstimo aprovado de R$ 67 milhões e disse que, durante esse período em que atua no contrato emergencial, a empresa já embolsou mais de R$ 100 milhões em subsídios do município e afirmou que existem elementos que podem levar ao impeachemet do prefeito.

“Eu costumo chamar esse prefeito de seboso e sei que alguns não gostam, mas ele não tem o mínimo de cuidado com o bem público. Essa empresa Ricco nem deveria estar mais operando pela tamanha irresponsabilidade e a prefeitura, através da RBTRANS que deveria tomar uma posição, coloca mais um empréstimo de R$ 65 milhões para essa empresa adquirir ônibus novos e quem vai pagar será nossa geração futura. Essa relação obscura entre a prefeitura e a Ricco Transportes, já é passivo de um impeachemet viu, mas vamos falar disso mais na frente”, disse Eber Machado.

Bocalom acumula um alto índice de desgaste nesses primeiros meses do segundo mandato, parece que se perdeu ou se encantou com a vitória no primeiro turno.