Sindmed-AC denuncia o governo de Gladson Cameli no MP/AC, CRM e CES após paralisar a reforma da Unidade Mista de Acrelândia

Gladson Cameli – Foto: Reprodução Facebook Gladson Cameli

Gladson Cameli, e seu filho marcaram presença na 5ª edição do leilão beneficente promovido por Neymar Jr., realizada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O evento, que reuniu grandes celebridades, empresários e esportistas no Mercado Livre Arena Pacaembu, celebrou os 10 anos do Instituto Projeto Neymar Jr. voltado para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O governador Gladson Cameli, por sua vez, não iria perder a oportunidade de comparecer no badalado evento e ostentar, como costuma fazer. Gladson que é réu no STJ por vários crimes, inclusive corrupção e integrar organização criminosa, teria usado o jatinho pago pelo povo do Acre, como de costume para ir ao Leilão do jogador Neyma, na cidade de Praia Grande, com o argumento de que buscaria investimentos para o Acre, nada disso.

Gladson preferiu levar o filho para o leilão, e lá supostamente pagar R$ 100 mil em uma foto com o jogador, mas esta não é uma peculiaridade de Cameli, o mesmo tem o jatinho alugado para o estado, como se fosse seu, independente de estar em viagem institucional ou não, ele usa a aeronave. Com o intuito de enxugar o gelo, Gladson teria publicado que estava em São Paulo cumprindo uma agenda que já havia sido programada anteriormente para buscar empresas que queiram investir no estado, mas tarde, a foto de sua participação no leilão foram divulgadas.

Segundo um vídeo publicado pelo jornalista Léo Rosas, o governador Gladson que foi passear de jatinho as custa do dinheiro público do estado, gastou mais de meio milhão de reais nessa viagem de Rio Branco a São Paulo. A informação que se tem é que uma foto com o jogador estaria custando R$ 100 mil, será que a do filho do governador custou isto também?

Veja a publicação abaixo de Gladson Cameli

Meus amigos, boa tarde!

Hoje eu estou aqui em São Paulo cumprindo uma agenda que já havia sido programada anteriormente para buscar empresas que queiram investir em nosso estado e divulgar o Acre para atrair mais recursos para nossa economia e gerar novas oportunidades de empregos pra nossa gente.

Mas não posso deixar de comentar a reportagem de ontem, veiculada no Fantástico.

O mesmo programa que trouxe os problemas também mostrou a solução: a reportagem mostrou que nós já estamos construindo uma nova escola para atender aos alunos com segurança e conforto.

Todos os dias enfrentamos os problemas do estado e trabalhamos para resolver. Foi assim que oferecemos o uniforme e material escolar de graça, vamos levar uma refeição a mais na merenda para todo o estado.

Já determinei à Secretaria de Educação um diagnóstico completo para que possamos encaminhar as soluções em no máximo 90 dias.

Nosso governo não esconde os problemas. Pelo contrário, trabalhamos para encontrar as soluções.

Veja o vídeo: