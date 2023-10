Servidores penitenciários precisam lidar com a falta de pagamento do prêmio anual, promessa feita por Gladson Cameli

Importante salientar que, essa matéria é atual e de tanto nossa redação receber denúncias dos vigilantes da VIP, parece até que é notícia antiga; mas é de agora.

O deputado federal Ulysses Araújo (UB), vem sendo bastante criticado por vigilantes da empresa VIP , que atua em quase todas as secretarias do governo e que apoiou em peso a eleição do parlamentar direitista em 2022. Um dos vigilantes que atua em uma unidade do estado e que está com salários atrasados, nos confidenciou sua revolta com o deputado e disse o seguinte: ‘Dor de barriga não dá só uma vez’.

Segundo conversa com o vigilante, que por sinal estava bastante revoltado com a situação de penúria e abandono que a categoria se encontra, ele disse que o maior beneficiado do voto dos vigilantes e se suas famílias na eleição de 2022 foi Ulisses Araújo, que simplesmente esqueceu tudo que foi feito por ele.

“Eu fico revoltado com tanto descaso do governo Gladson Cameli com nós terceirizados, olha que participamos de tantas reuniões e encontros cheios de promessas. Mas quem me decepcionou mesmo foi o nosso deputado federal, Coronel Ulisses, esse sim, era o cara da categoria e hoje virou as costas para nós”, disse revoltado.

Ulysses Araújo tem fortes ligações com os vigilantes, por ser esposo da empresária Dayanna Menezes, que é proprietária da VIP, maior empresa de Vigilância Patrimonial do Acre e que vem atrasando rotineiramente o salário dos trabalhadores do segmento. O que evidencia o desprezo e abandono de Ulysses e sua esposa com os vigilantes, é que em meio a necessidade desses trabalhadores por falta de pagamento, Ulysses e Dayanna se ocupam com festa de aniversário do parlamentar.

Tudo indica que dinheiro têm, o que falta é a disposição do casal para cumprir seus compromissos com esses trabalhadores. O espaço no 3 de Julho Notícias está aberto caso o deputado citado ou a empresa queiram se manifestar, e justificar os atrasos do pagamento de seus colaboradores.

Veja o vídeo: