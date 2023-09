Servidora grava vídeo e pede que empresa Limpacre, que presta serviço ao governo de Gladson Cameli, pague os dois meses de salários atrasados

A má gestão do governo de Gladson Cameli nos recursos do Acre estão causando prejuízos em todo o estado com relação ao pagamento das empresas que prestam serviços terceirizados, desta vez a reclamação parte dos servidores que atuam no Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasileia.

De acordo com uma servidora em um vídeo que a mesma gravou, eles estão há dois meses sem receber, inclusive com o ticket alimentação que também não foi pago. A empresa responsável por esses profissionais é a Martins e Gomes, popularmente conhecida como Limpacre.

No vídeo, a funcionária pede que os responsáveis pelos salários paguem eles pois muitos já estão passando necessidade, sem contar que esses servidores sofrem humilhações por não receberem o que lhes é devido, passam necessidades básica em casa e parece que estão relativizando e encarando com a maior naturalidade do mundo, sem falar na omissão do Estado na parte administrativa que contrata as empresas cheias de irregularidades.

Outra servidora que não quis se identificar, informou ao 3 de Julho Notícias que a empresa Limpacre teria avisado que não realizou o pagamento porque não receberam o repasse do governo do estado, mas que está tentando resolver esta situação.

O 3 de Julho Notícias tentou contato com empresa mas até a publicação da matéria não tivemos resposta, mas o espaço fica aberto caso a empresa queira se pronunciar.

Veja o vídeo: