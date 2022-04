Será que Jorge Viana está com medo de enfrentar Gladson nas urnas? Indecisão política do ex-senador atrapalha pré-candidatura de Jenilson e dos demais aliados

O jogo eleitoral da disputa deste ano já está praticamente sendo jogado e os times quase todos definidos, menos o da ex-Frente Popular do Acre.

Quem estar fora do poder precisa correr mais, por ter que enfrentar a estrutura de quem tem a máquina pública na mão, no caso o governador Gladson Cameli – PP que terá um circulo grande apoiadores. Por outro lado os que poderiam ser seus principais adversários, ainda sequer definiram como irão disputar o pleito.

Jorge Viana – PT que poderia ser o nome a bater com maior facilidade o governador Gladson Cameli, continua sem definir a que cargo ele irá concorrer e sua indefinição atrapalha os aliados políticos do PSB, PCdoB e PV, que ainda não podem apresentar o projeto de mudança a sociedade.

Com Jenilson Leite – PSB se apresentando como pré-candidato ao governo totalmente desalinhado com o PT, o que deixa explícito é que o grupo político sequer conversa. O jogo de cena feito por Viana vem irritando até mesmo correligionários, que cobram uma definição do mesmo que poderia ganhar de Gladson , mas deixa claro que sonha mesmo é em concorrer a vaga de senado.

Na atual conjuntura que se deu após as greves de servidores públicos no estado, Jorge Viana foi mais lembrado ainda para o governo e pelo visto nem isso o fez pensar na possibilidade. Jorge estaria com medo de disputar com Cameli? Uma resposta que não podemos responder, mas que é nítido o risco de derrota maior ao senado. Uma coisa Jenilson Leite está fazendo corretamente, não esperar pela boa vontade de Viana.