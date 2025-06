Será que a vice-governadora, Mailza Assis, permitirá o possível jogo duplo de Gladson Cameli na disputa de governo em 2026?

O Acre está vivendo um dos piores momentos na economia, na geração de emprego e quem poderia mudar isso, vive passeando de jatinho e promovendo festas com dinheiro da população acreana, nos referimos ao governador Gladson Cameli (Progressista).

Em posse de uma de muitas pesquisas que faz para conhecimento interno de governo e seus aliados, Gladson não está nada satisfeito com o desempenho de Mailza Assis, que pode ser sua sucessora natural na disputa do ano que vem, mas não consegue ser conhecida do eleitorado acreano.

Se Gladson está insatisfeito com desempenho de Mailza Assis, todos já sabem que a culpa e do próprio Cameli, pois é o reflexo de sua administração caótica. Há quase 7 anos, a administração do governador é investigada e ainda não mostrou para que veio.

O interessante nessa disputa interna é que o senador Alan Rick (UB), que foi humilhado por Gladson Cameli ao demitir todos os indicados de Alan, estaria tentando fazer as pazes com zero um.

Gladson Cameli tentará se livrar da ilegitimidade e sair candidato ao senado, por isso não quer ficar restrito ao projeto de Mailza, se bobear, ele vai atrás de Jorge Viana e Mara Rocha.

Mailza precisa abrir o olho, Gladson Cameli já fritou muitos aliados! Quem sabe a vice-governadora não pode ser a próxima.