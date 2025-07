Senador bolsonarista Márcio Bittar recorre a mais um subterfúgio e se converte durante culto em Rio Branco — estaria de olho nos votos dos evangélicos?

Gladson Cameli, Michel Bolsonaro e Delcimar Leite – Foto: Juruá 24 Horas/ Arte Alemão Monteiro

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), optou por não participar das atividades políticas que envolveram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) durante sua visita a Cruzeiro do Sul, sua cidade natal. A ausência do governador reforça o distanciamento que ele tem mantido de figuras ligadas ao bolsonarismo, especialmente em um momento em que busca alinhar-se institucionalmente com o governo do presidente Lula (PT), responsável por destinar recursos significativos ao estado.

Michelle Bolsonaro esteve pela primeira vez no Vale do Juruá para abonar a filiação da vice-prefeita Delcimar Leite ao Partido Liberal (PL), em um evento que contou com a presença de aliados da direita acreana como o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, a deputada estadual Kelen Nunes e o senador Márcio Bittar.

Delcimar, vice de Zequinha Lima (PP), surge como possível pré-candidata a deputada federal em 2026, o que já provoca tensões com o atual deputado federal Zezinho Barbary, que também pretende disputar a reeleição. A movimentação bolsonarista sinaliza a reorganização da direita no Acre em torno do PL, partido que ainda mantém forte influência no estado.

Enquanto isso, Gladson Cameli e sua equipe montaram agenda paralela no Alto Acre, na região de tríplice fronteira com Peru e Bolívia. O gesto foi interpretado como uma estratégia para evitar associação direta com o campo bolsonarista, ao mesmo tempo em que mantém um discurso moderado e institucional, buscando dialogar com diferentes espectros políticos.

Nos bastidores, aliados do governador afirmam que Cameli “não quer briga com ninguém, mas também não quer herdar desgaste de nenhum grupo político”, especialmente em um momento de retomada de investimentos federais no Acre.