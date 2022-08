Sem gás, merendeira cozinha na lenha em escola estadual de Marechal Thaumaturgo; Gladson Cameli é investigado pela PF por desviar dinheiro da educação

O governador Gladson Cameli (PP), teve pedido de direito de resposta negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), contra a vereadora Marinete mesquita (PT), de Brasiléia e o portal 3dejulhonoticias.com.br.

Da tribuna da Câmara, em sessão ordinária a vereadora petista teceu duras e verdadeiras criticas ao governador pelo modo atabalhoado com que tem conduzido o estado. Sem politicas públicas, desrespeito com o funcionalismo público, perseguição e excessos de problemas na educação, saúde e segurança na fronteira.

O discurso da vereadora foi reproduzido pelo portal 3dejulhonoticias, e viralizou Acre a fora, sendo uma das matérias mais lidas do citado sitio.

A assessoria jurídica do governador Gladson Cameli, considerou que as falas da parlamentar mirim e a reprodução do teor do discurso de Marinete em veiculo de comunicação, afetavam a imagem do governador Gladson que concorre a reeleição e além do direito de resposta, solicitava também que a matéria fosse excluída do sitio eletrônico.

Em sua defesa, constituída pelo renomado advogado Francisco Valadares Neto, a vereadora Marinete Mesquita, assinala que suas declarações em tribuna estão longe de serem caluniosas, difamatórias ou injuriosas, e representam críticas deflagradas no âmbito do Poder Legislativo e no exercício de seu mandato, as quais não são passiveis de qualquer reprimenda, na medida em que foram proferidas dentro dos limites da garantia constitucional da liberdade expressão e em razão de fatos verídicos de conhecimento público e geral.

Em sua decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre assegura que a crítica aos homens públicos por seus eventuais equívocos e pela falta de cumprimento de promessas eleitorais, ainda que severa, amarga e impiedosa, não é justificativa para obter o direito de resposta, a menos que transborde para ofensa grave ao candidato.

Para o colegiado do TRE-AC, a vereadora criticou não a pessoa de Gladson Cameli, e sim a imagem do homem público, condicionada especificamente à gestão de seus atos administrativos, o que é permitido na seara eleitoral e que infelizmente repercutem no ambiente político.

No tocante ao portal 3dejulhonoticias, é mencionado que não há justificativa para se excluir a matéria publicada no sitio, haja vista que, ali aconteceu apenas a reprodução de um discurso em tribuna, e que o controle judicial da imprensa só é possível se exceder os limites da liberdade de informação e do direito de crítica, o que não foi demonstrado, estando a matéria jornalística dentro dos limites dispostos na jurisprudência superior.

O que disse o Advogado Valadares Neto

Não tinha dúvidas que minha cliente, a vereadora Marinete Mesquita (PT), não proferiu qualquer palavra ofensiva contra o governador; não tem esse feitio. As críticas por ela proferidas contra o governador foram ásperas, mas jamais inverídicas. A sentença reconheceu isso. Feliz porque o direito de expressão foi ratificado pelo TRE AC. Políticos, de qualquer esfera tem de aprender que estão sujeitos a críticas, em especial quando não cumprem seus deveres e desviam de suas finalidades. Viva a democracia.

O que disse a vereadora Marinete Mesquita

Sempre estive muito tranquila quanto a esse processo. Primeiro porque como bem representou o Dr Valadares, sempre estive consciente quanto às minhas defesas. Manifestamos apenas as insatisfações populares. As tentativas de nos silenciar serão em vão.

Contente que a justiça foi feita.

Seguirei segura de minhas defesas e contra a arrogância, prepotência e a ineficiência desses que deveriam representar, de fato, os interesses coletivos.

