Sem fazer parceria com Bocalom, Gladson Cameli grava com Alysson Bestene para falar sobre união entre o governo e a prefeitura

O governador Gladson Cameli gravou uma propaganda ao lado do seu pretenso pré-candidato a prefeitura de Rio Branco, Alyson Bestene, onde cita na gravação “o jeito progressista de trabalhar”. Jeito este que não reflete a verdade e muito menos a realidade.

Só agora, Gladson aparece para dizer que não dá para fazer tudo sozinho, mesmo depois de largar o prefeito Bocalom que também é do Progressistas. Bocalom tem sofrido com a falta de parcerias, portanto, não procede a fala de Gladson, já que ele não tem uma grande ação para mostrar aos acreanos e até mesmo potencializar seu futuro pré-candidato a prefeito.

Dizer em propaganda que os problemas de Rio Branco precisam ser enfrentados com a união entre o governo e a prefeitura, definir prioridades e somar forças e que esse é “o jeito progressista de trabalhar”, certamente o gestor falta com a verdade e traz uma incoerência muito grande neste conteúdo que para quem não conhece a verdade do que está acontecendo, acredita que de fato isso procede.

Gostaríamos de ouvir o que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (progressista) tem a dizer sobre o jeito progressista de trabalhar. Pelo que se ver, o PP não conta com Bocalom nos planos para 2024, além de apresentar outro nome para disputa, a falta de alinhamento político entre estado e prefeitura é notório.

Gladson Cameli não faz parcerias com Bocalom e por outro lado mostra negligência, em não ter ações do governo na capital do Acre. Em uma vinheta eleitoral do PP, Gladson protagoniza com o secretário Alysson Bestene e o apresenta publicamente.

O que chama atenção é uma falsa informação por parte do governador em sua abordagem, quando afirma que não dá para fazer fazer tudo sozinho.

Veja o vídeo: