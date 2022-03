Sem credibilidade com a população, Gladson Cameli é vaiado aos gritos de “mentiroso” ao desembarcar no Palácio Rio Branco

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) realizou, na manhã desta quarta-feira, 9, uma audiência pública das comissões de Serviço Público (CSP) e de Educação, Cultura e Desporto (CECD) tendo como tema o reajuste salarial da categoria, a implantação do Piso Nacional do Magistério, a convocação dos aprovados no cadastro de reserva do último concurso da secretaria de Estado da Educação, dentre outros assuntos.

A audiência, realizada a partir de requerimento conjunto dos deputados Daniel Zen (PT-AC) e Edvaldo Magalhães (PCdoB-AC), contou com a presença de representantes dos sindicatos da área educacional, da comissão dos aprovados em cadastro de reserva do último concurso da SEE/AC, da comissão de aposentados e pensionistas, além dos secretários de Estado de Educação, da Fazenda, do Planejamento e Gestão e do Procurador-Geral do Estado.

Após as falas dos representantes das entidades sindicais e dos membros do governo, a audiência pública foi interrompida, devido o horário regimental para início da sessão ordinária que, segundo o deputado Daniel Zen, poderia ter sido suspensa para que a audiência pública tivesse continuidade. Os debates prosseguiram, contudo, na tribuna da Aleac, durante o pequeno e o grande expediente da sessão, porém, sem a presença do público e dos representantes do governo.

“Me impressiona a capacidade desse governo de tomar decisões equivocadas. O líder da base governista e o presidente da ALEAC preferiram trocar o debate e o diálogo sadio e produtivo de uma audiência pública por um debate de discursos acalorados, feito aqui na tribuna. Já que o governo não quis ouvir nossas sugestões de forma civilizada, faço questão de bater e de bater de ripa, de chicote”, afirmou o deputado Zen.

“Vou apresentar aqui os números, os cálculos, as soluções jurídicas, o rumo e a direção do caminho da saída que o governo fez questão de não ouvir na audiência e que me vejo na obrigação de empurrar goela abaixo” salientou, em tom de indignação e revolta, o deputado Zen, um dos autores do requerimento para realização da audiência.

Nos corredores da Casa do Povo, os demais participantes da audiência pública também manifestaram suas indignações com a interrupção abrupta do debate. Os sindicatos seguem aguardando a apresentação de uma contra-proposta por parte do governo, que venha a atender, ainda que parcialmente, os pleitos das categorias dos trabalhadores em Educação.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.